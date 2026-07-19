'Агентура врага работает': Флэш указал на особенности ночного удара по Киеву

Флэш подчеркнул, что россияне увидят результаты ударов со своих разведывательных спутников.

В ночь на 19 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. В этот раз враг сосредоточился на предприятиях столицы, многие из которых известны еще со времен СССР. Об этом заявил эксперт по системам связи и советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Флэш отметил, что нельзя публично говорить о том, куда именно попали вражеские ракеты. Однако он подчеркнул, что россияне сами увидят результаты ударов со своих разведывательных спутников.

По словам эксперта, если предприятие действительно занимается чем-то критически важным и военным, производство будет расположено под землей.

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"Атаковать его бесполезно. Враг это понимает", - добавил Флэш.

Он поделился, что многие предприятия в Украине выживают за счет аренды.

"Территории огромные, целые гектары. В каком-то арендованном цехе размером 10 на 20 метров могут изготавливать что-то мелкое на субподряде. Какие-то антенны для РЭБ, пропеллеры для FPV. Руководство завода вообще не знает об этом. Информация просачивается к врагу, и предприятие получает удар", - рассказал эксперт.

Флэш отметил, что другим вариантом может быть то, что кто-то использует территорию завода как временный бесплатный склад для того, что там хранить нельзя. Также предприятие может вообще ничего не производить, но для врага важно то, что оно находится именно в Киеве.

"Киев нужно запугивать. Завод – отличный повод для этого. Нужно понимать, что агентура врага работает, и нам нужно быть очень осторожными и не допускать ошибок", - объяснил эксперт.

Была ли ночная баллистическая атака РФ на Киев самой массированной

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская атака на Киев, произошедшая в ночь на 19 июля, стала одной из крупнейших с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории. Однако он отметил, что эта атака не стала самой массированной с начала полномасштабной войны.

По словам Игната, в предыдущих трех атаках – 15 июня, 2 июля и 6 июля – россияне применили фактически такое же количество баллистических ракет, а кроме того, еще немало крылатых ракет и беспилотников. Он напомнил, что за последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки.

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