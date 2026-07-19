В Европе растет сопротивление введению новых санкций против РФ, – Financial Times

Европейские компании оказывают давление на свои правительства, чтобы те не препятствовали их торговле с агрессором.

В Европейском Союзе растет внутреннее сопротивление введению новых экономических санкций против России. Все больше государств-членов требуют для себя исключений из санкций, поскольку крупный европейский бизнес стремится сохранить доходы от сотрудничества с агрессором. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС, участвующих в переговорах.

По словам дипломатов, всё меньше правительств готовы соглашаться на решения, которые могут нанести ущерб компаниям из их стран.

"За столом переговоров моральный императив работает все меньше", – признался один из собеседников издания. Он добавил, что хотя европейские правительства по-прежнему поддерживают жесткую риторику и говорят о солидарности, на практике эти заявления зачастую не подкрепляются конкретными решениями.

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Наибольшие споры возникли вокруг ряда отраслевых ограничений. В частности, Греция отказывается поддержать весь пакет санкций, если в него не будет внесено исключение для перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным FT, больше всего от потенциального запрета пострадала бы судоходная компания Dynagas греческого бизнесмена Георгиоса Прокопиу, которая после начала полномасштабной войны транспортировала более 30 млн тонн российского СПГ.

В то же время Германия и Португалия настаивают на исключении из санкционного предложения запрета на закупку российской рыбы, мотивируя это необходимостью поддержать собственную рыбоперерабатывающую промышленность. Франция и Италия, в свою очередь, стремятся смягчить предложение о запрете на выдачу виз в ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины. Австрия же вновь добивается размораживания около 2 млрд евро российских активов для компенсации убытков банка Raiffeisen.

Как рассказывают дипломаты, масштабы требований об исключениях стали беспрецедентными.

"Это серьезный кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций станет просто пустой коробкой", – рассказал один из дипломатов.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, демократы в Конгрессе США выступили против законопроекта Линдси Грэм о "адских санкциях" для России, поскольку он фактически восстанавливает у президента Трампа полномочия вводить высокие пошлины против других стран. Демократы заявили, что такие положения могут вызвать новую глобальную торговую войну, повысить расходы для американцев и подорвать поддержку Украины.

Также мы писали, что на этой неделе ЕС ввел санкции против одного физического и пяти юридических лиц, связанных с производством дронов и электронных систем для российского военно-промышленного комплекса. Это первый случай, когда санкции были введены в ответ на конкретный удар по Украине, а именно – по Киеву в начале июля.

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