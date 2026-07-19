Rheinmetall предложил Польше масштабное производство оружия и военной техники, - BI

В планы входят строительство первого завода Rheinmetall в Польше и интеграция польских компаний в цепочки поставок глобальной корпорации по продаже вооружений.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил Польше ряд совместных проектов, включая производство бронетехники, артиллерийских систем, ракетных установок и боеприпасов. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что в планы входят строительство первого завода Rheinmetall в Польше и интеграция польских компаний в цепочки поставок глобальной корпорации по продаже вооружений. Соответствующее предложение было направлено Министерству национальной обороны Польши.

В издании поделились, что на первом заводе Rheinmetall в Польше планируют начать производить модульные метательные заряды MCS для 155-мм артиллерийских боеприпасов.

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В Rheinmetall также предложили наладить в Польше производство семейства тяжелых гусеничных машин поддержки на платформе Leopard 2. В него должны войти бронированные ремонтно-эвакуационные машины ARV3, инженерные машины AEV3 и мостоукладчики. Эти машины планируют поставлять польской и немецкой армиям, а доля польских предприятий в цепочке поставок должна составить не менее 50%.

Польский эксперт по бронетехнике и редактор Defence24 Дамиан Ратка в комментарии "Милитарному" заявил, что это предложение с точки зрения Вооруженных сил Польши является "совершенно бессмысленным".

"Стратегическое направление определено уже давно – это танки M1 Abrams и K2 Black Panther. После вывода из эксплуатации последних Т-72 и PT-91 танки Leopard 2 станут самыми старыми в Вооруженных силах Польши и следующими в очереди на списание. Поэтому платформа Leopard 2 не имеет перспектив в польской армии. По моему мнению, это последний отчаянный шаг Германии, чтобы сохранить хотя бы какое-то присутствие в Польше", - сказал эксперт.

Компания BAE Systems уже подписала меморандум о взаимопонимании с двумя польскими оборонными предприятиями относительно потенциальной локализации производства бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 в Польше. Также соглашение предусматривает создание военных логистических машин на базе грузовиков с завода MAN в Неполомицах. Польская группа вооружений PGZ будет отвечать за их переоборудование для военных нужд.

Кроме того, в Rheinmetall предложили наладить совместное производство 30-мм автоматических пушек с польским предприятием Huta Stalowa Wola. Проект предусматривает передачу технологий и создание полного производственного цикла.

Также Польше предложили наладить совместное производство пусковых установок GMARS и ракет к ним. Эта система совместима с боеприпасами HIMARS и имеет вдвое больший боекомплект.

В Business Insider выяснили, что Rheinmetall также планирует привлечь предприятия PGZ к цепочке поставок колесных бронетранспортеров Boxer для выполнения немецких заказов. Эту платформу позже планируют предложить Вооруженным силам Польши.

Также Rheinmetall предложил развернуть в Польше производство 120-мм танковых боеприпасов совместно с PGZ. В концерне считают, они могут помочь унифицировать номенклатуру боеприпасов для разнотипного польского танкового парка.

Rheinmetall может продать Украине лишь 8% 155-мм артиллерийских снарядов

Напомним, что Украина в 2026 году запросила 1,2 млн 155-мм артиллерийских снарядов повышенной дальности. Однако, как пишет Defence Express, немецкий концерн Rheinmetall имеет возможность изготовить и передать 100 тысяч снарядов, то есть лишь примерно 8%.

Аналитики привели слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппернегера, который сказал об этом на конференции по итогам первого квартала 2026 года. При этом он уточнил, что готов поставлять и боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 60 км.

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