Фламинго могут не вернуться: почему Сиваш будет восстанавливаться десятилетиями, – эколог

Ученый объяснил, почему озеро еще называют "Гнилым морем".

Сиваш является одним из самых уникальных природных объектов Европы, однако война и оккупация поставили его экосистему под угрозу. Эколог Валентин Щербина в комментарии УНИАН рассказал, чем на самом деле обусловлен необычный цвет водоема, почему оттуда исчезли фламинго и сколько времени понадобится, чтобы восстановить озеро после деоккупации.

Почему озера Сиваша имеют розовый цвет и насколько это редкое природное явление? От чего зависит этот цвет?

По словам эколога, розовый цвет воды является результатом естественного биологического процесса, главную роль в котором играет микроводоросль Дуналиелла солеводная.

Она прекрасно приспособлена к жизни в водоемах с чрезвычайно высокой соленостью, таких как Сиваш, говорит Щербина, и способна выживать в концентрации соли, которая губительна для большинства других живых организмов. Чтобы защититься от интенсивного солнечного излучения, Дуналиелла вырабатывает большое количество бета-каротина – природного пигмента, который и придает воде характерный розовый или красноватый оттенок.

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"И второй участник – это такие галофильные архибактерии, которые создают оттенки от нежного розового до насыщенного малинового цвета. Этот цвет на самом деле не всегда такой. Он зависит от солености, температуры, солнечного освещения. Если лето жаркое – он будет ярче, а во время осадков, когда поступает больше пресной воды и вода становится менее соленой, – цвет почти исчезает. Это сезонное, динамичное явление", – пояснил ученый.

Насколько уникален Сиваш в мировом масштабе? Много ли в мире подобных розовых и сверхсоленых озер, и чем украинский Сиваш отличается от них?

Такие водоемы действительно встречаются нечасто. В Украине, кроме Сиваша, есть еще несколько небольших соленых озер, где при определенных условиях вода также может приобретать розовый оттенок. Например, в районе Геническа и на Арабатской стрелке. Однако они значительно меньше и менее известны.

В мире также существуют розовые озера. Самые известные из них расположены в Австралии, в частности озеро Хиллиер (Hillier), а также в Сенегале и французском регионе Камарг. В то же время Сиваш выделяется своими масштабами. Его площадь в зависимости от сезона составляет примерно от 2 400 до 2 560 квадратных километров. Это не одно озеро, а целая система из более чем десяти соленых и горькосоленых заливов.

"Сиваш – это крупнейшая гиперсоленая лагунная система в Европе. Именно по своим размерам и природным особенностям он является уникальным, и это создает очень богатую кормовую базу для птиц", – отметил эксперт.

Живет ли рыба в Сиваше, или из-за высокой солености водоема там могут обитать лишь отдельные виды? Кто обитает в озере?

Рыба в Сиваше есть, но далеко не во всех его частях, ответил эколог. Все зависит от уровня солености воды. В отдельных заливах концентрация соли может достигать около 300 граммов на литр – это настолько высокий показатель, что ни одна рыба там не способна выжить из-за чрезвычайно сильного осмотического давления. Человек в такой воде практически не способен нырнуть, ведь она буквально выталкивает тело на поверхность.

Зато в районах с более низкой соленостью, особенно вблизи Генической проливины, где Сиваш соединяется с Азовским морем и периодически поступает более пресная вода, можно встретить отдельные виды, которые хорошо переносят повышенную соленость. А в сезоны, когда в Сиваш поступает больше пресной воды, сюда иногда заходит и кефаль. Впрочем, разнообразие рыбы в Сиваше в целом невелико, добавил Щербина.

"Основная пищевая цепочка для птиц там формируется не за счёт рыбы, а за счёт ракообразных. Там обитает уникальное ракообразное – артемия. Она прекрасно себя чувствует в очень соленой воде, и именно артемия является основной кормовой базой для миллионов перелетных птиц", – рассказал эколог.

Помимо артемии, в Сиваше обитают моллюски, разнообразные микроорганизмы и черви (например, нереиды), которые хорошо приспособлены к жизни в очень соленой воде.

Почему Сиваш называют "Гнилым морем"?

Это древнее народное прозвище, как украинское, так и крымскотатарское, которое появилось из-за характерного запаха сероводорода, ощущаемого в отдельных частях Сиваша, особенно на мелководье, пояснил Щербина. Кроме того, Сиваш с давних времен был естественным препятствием на пути в Крым. Из-за мелководья, заболоченных участков и солончаков крупные войска практически не могли его преодолеть, поэтому он служил естественным оборонительным рубежом.

Сравнение с Мертвым морем также имеет своё объяснение из-за чрезвычайно высокой солености.

Какие редкие птицы, животные и растения связаны с экосистемой Сиваша и почему эта территория важна для их выживания?

Сиваш имеет чрезвычайно большое значение и для редких видов птиц – для многих из них эта территория является не просто местом временной остановки, а жизненно важной частью одного из крупнейших миграционных маршрутов. Именно по этому маршруту птицы ежегодно перелетают из Восточной Европы в Африку и обратно, а Сиваш служит для них важным местом отдыха и кормления во время долгого перелета.

"Сиваш для перелетных птиц – это как аэропорт Франкфурта для международной авиации. Если он перестает работать, самолеты не перестают летать – они начинают искать другие маршруты. Но эти маршруты становятся длиннее, дороже и менее безопасными. Сиваш – одна из важнейших точек, где останавливаются сотни тысяч, а в отдельные сезоны и более миллиона птиц. Среди них – кулики, чернозобики, ходулочники, песочники, крачки, гуси, утки, лебеди. И вот эти мелководья и огромная концентрация артемии, которая является высокобелковым, жирным и витаминным кормом, высокое содержание жиров и белков, позволяют за короткое время восстановить затраченную энергию после полёта и делают Сиваш настоящей столовой для этих мигрантов", – говорит эколог.

Среди редких видов птиц, которые здесь останавливаются, одними из самых известных являются фламинго. Правда, из-за боевых действий в последние годы их количество значительно сократилось, добавил Щербина. Ранее фламинго регулярно наблюдали у острова Чурюк. В 2017–2018 годах там даже зафиксировали их гнездование и появление птенцов, что стало поистине уникальным событием для Украины.

Помимо фламинго, на Сиваше можно встретить розового и кудрявого пеликанов – оба эти вида занесены в Красную книгу Украины. Интересно, что розовая окраска как у фламинго, так и у розового пеликана в значительной степени связана с их рационом. Они питаются ракообразными, в частности артемией, в панцире которых содержатся природные пигменты, придающие птицам характерный розовый оттенок.

Также на Сиваше обитает лебедь-шипун, который также занесен в Красную книгу Украины.

Растительность на берегах Сиваша есть, но она довольно скудная. Здесь растут преимущественно галофитные растения, приспособившиеся к жизни в условиях высокой концентрации соли. Среди них солерос, морская лебеда, сарсазан, тамарикс и другие. Они являются довольно редкими для Европы и также играют важную роль в поддержании местной экосистемы, отметил эколог.

Что касается животных, то постоянных обитателей здесь почти нет, добавил Щербина. Причина в том, что побережье Сиваша часто заболачивается, а уровень воды может быстро меняться, делая территорию труднопроходимой. Иногда сюда могут заходить лисы или другие дикие животные, но постоянно они здесь не живут, пояснил он.

"Если бы водоем был пресноводным, здесь можно было бы встретить бобров, выдр, норок и других полуводных млекопитающих. Однако из-за чрезвычайно высокой солености – в некоторых заливах около 300 граммов соли на литр воды – такие животные просто не могут существовать в этих условиях. Хотя в прибрежных степных участках, пойменных кустарниках, на островах и окружающих сельскохозяйственных угодьях, конечно же, встречаются типичные степные и приводные виды животных", – отметил ученый.

Могут ли розовые озера Сиваша утратить свои уникальные свойства из-за войны, оккупации или изменения климата? Какие угрозы для них сегодня являются наиболее серьезными?

"Война уже нанесла Сивашу серьезный ущерб. Постоянные взрывы, передвижение военной техники, загрязнение – в водоем попадают горюче-смазочные материалы, тяжелые металлы, токсины, к которым чрезвычайно чувствительна дуналиелла из-за отсутствия плотной клеточной стенки. Все это влияет на экосистему и, собственно, на кормовую базу Сиваша: без дуналиеллы артемия в Сиваше с высокой вероятностью погибнет или же ее популяция будет критически сокращена.

В Сиваше вообще всё держится на очень узком диапазоне природных условий. Например, если в результате боевых действий или изменения водного режима соленость отдельных заливов опустится примерно ниже 25 промилле или, наоборот, превысит около 300–350 промилле, популяции артемии могут резко сократиться или вовсе исчезнуть. А вместе с ними начнет разрушаться вся кормовая пирамида Сиваша. Для человека это лишь изменение цифры в анализе воды. Для экосистемы – потеря фундамента, на котором держится жизнь сотен тысяч перелетных птиц", – пояснил эколог.

Кроме того, из-за халатного отношения оккупантов и боевых действий часто возникают масштабные пожары в камышах – огонь уничтожает растительность, места гнездования птиц, птичий птенцов. Не меньшей проблемой является и постоянный шум, к которому особенно чувствительны перелетные птицы.

"И они вынуждены тратить больше энергии, рисковать здоровьем и менять маршрут. Они стараются обходить опасные участки. Не все, но стараются обходить. Я нашел довольно интересные научные подтверждения из источников GPS-трекинга птиц. Это когда птиц мечают – прикрепляют к ним трекеры. И лучший пример – это большие подорлики – птицы, похожие на орла, также вид, занесенный в Красную книгу Украины, которые мигрировали по этому маршруту. В 2022 году все 19 птиц, за которыми следили, отклонились от привычного маршрута в среднем на 85 км, что удлинило их миграцию в среднем на 55–60 часов. И в связи с этим у птиц количество остановок для отдыха и кормления сократилось более чем втрое", – рассказал ученый.

Больше всего это сказалось на водно-болотных птицах, для которых Сиваш был одним из главных мест остановки во время перелёта. Часть миграционных путей популяций сместилась на запад. В частности, значительно возросло количество розовых фламинго на Тузловских лиманах в Одесской области, где в последние годы они даже начали гнездиться.

Подобные изменения наблюдаются и среди розовых и кудрявых пеликанов, а также куликов, крачек и чаек. Все они все чаще выбирают для отдыха и гнездования более безопасные территории.

Кроме того, птицы не только питаются местными организмами, но и поддерживают природный баланс: активно переносят питательные вещества между водоемами, влияют на структуру донных отложений и являются важной составляющей круговорота веществ. Поэтому сокращение численности птиц неизбежно влияет и на другие компоненты экосистемы.

По имеющейся информации, нет оснований утверждать, что загрязнение, в частности в результате боевых действий, достигло такого уровня, чтобы водоросль дуналиелла солеводная, придающая воде характерный цвет, полностью исчезла. На её состояние могут влиять и другие природные факторы. На данный момент самой большой проблемой для экологов остается не само загрязнение, а недостаток актуальной информации о состоянии экосистемы, подытожил эколог.

Вместе с тем, если соленость опускается ниже определенного критического уровня – 22 промилле (грамма/литр) – водоросль Дуналиелла и связанные с ней галофильные бактерии проигрывают конкуренцию другим организмам, из-за чего исчезает характерный розовый цвет Сиваша.

Что происходит с розовыми озерами Сиваша во время оккупации? Могут ли военные действия, загрязнение или изменение водного режима повлиять на их состояние?

Прежде всего проблема заключается в том, что на данный момент не хватает данных, говорит эколог. Из-за отсутствия полноценного мониторинга и ограниченного доступа к территориям с 2014 года оценить реальное состояние водоема очень сложно. Для этого необходимо отобрать пробы воды, провести лабораторные исследования и анализы.

"Наибольшую угрозу для Сиваша представляет не загрязнение, а резкие изменения водного режима, которые сильно влияют на состояние экосистемы. В 2014 году после перекрытия Северо-Крымского канала, когда в Сиваш почти перестала поступать пресная вода, резко возросла соленость. В 2022 году оккупанты возобновили подачу воды, что вновь изменило водный режим. Еще одним ударом стал подрыв Каховской ГЭС в 2023 году. Безусловно, боевые действия также загрязняют окружающую среду. В воду попадают соли тяжёлых металлов и другие вещества, опасные для микроорганизмов. Однако это воздействие носит преимущественно локальный характер", – пояснил Щербина.

Реальную картину удастся увидеть только после деоккупации, когда появится возможность провести комплексные исследования. В то же время ученый не исключает, что за годы оккупации в экосистеме могли произойти необратимые изменения. Однако если основные химические параметры воды, прежде всего уровень солености, вернутся к естественному балансу, отдельные компоненты экосистемы способны достаточно быстро восстановиться.

В частности, галобактерии и водоросль Дуналиелла, которые придают Сивашу розовый цвет, при благоприятных условиях могут восстановить свои популяции уже за несколько сезонов. Популяции артемии – мелкого ракообразного, являющегося основой кормовой базы для многих птиц, – обычно восстанавливаются в течение трех-пяти лет.

Наиболее сложной может оказаться ситуация с птицами. За годы оккупации были нарушены их миграционные маршруты, а часть колоний исчезла. Некоторые виды могли переселиться на другие водоемы, и даже после восстановления экосистемы Сиваша не все из них вернутся. В то же время не исключено, что их место займут другие виды птиц.

"Отдельной потенциальной угрозой остаются накопители отходов завода "Крымский титан" возле Армянска. В случае разрушения дамб или аварийных сбросов высокоминерализованные рассолы и технологические загрязнители могут попасть в западную часть Сиваша. Пока что масштаб такого риска точно оценить невозможно, однако после деоккупации он обязательно должен стать предметом отдельных исследований", – рассказал эколог.

Когда территория Сиваша вновь станет полностью доступной для Украины, какие экологические потери могут оказаться наиболее болезненными и сколько времени может потребоваться для восстановления этой уникальной экосистемы?

"Вопрос не в том, вернутся ли отдельные виды птиц, даже такие знаковые, как фламинго. Главное – удастся ли восстановить саму экосистему. Она уже не будет такой, как до войны, потому что восстановление не означает простого возврата в прошлое. Невозможно восстановить природу, просто высадив растения, выпустив артемию или вернув птиц. Нужно восстановить естественные взаимосвязи: чтобы микроорганизмы питали рачков, рачки – птиц, птицы распространяли растения, а водный режим поддерживал необходимый уровень солености.

Природа способна выдерживать большие нагрузки. Но только до определенного предела. После преодоления такого экологического порога система уже не возвращается автоматически к прежнему состоянию, а начинает работать по другим правилам. В экологии это называют формированием нового стабильного состояния экосистемы. Именно поэтому после войны главной задачей станет не воссоздание прошлого, а формирование нового устойчивого режима функционирования Сиваша", – пояснил эколог.

Как именно восстановить эту сеть связей – однозначного ответа пока нет, но мы активно ищем его. Однако первый и самый важный шаг – восстановление естественного гидрологического режима Сиваша. Необходимо обеспечить баланс между пресной и морской водой и поддерживать характерный для водоема уровень солености.

"Этот баланс критически важен для растений, для животных, для всего живого. Не больше, не меньше солености, а именно такая, какая есть. Гораздо проще засеять что-нибудь, запустить рыбок и сфотографироваться. Да, это сложно, но только так и можно. После этого или параллельно с этим нужно, конечно, очистить озеро от загрязнения, провести детоксикацию берегов, донных отложений, очистить от металлов, собрать нефтепродукты, потому что без этого даже при правильной солености микробиологическая среда будет восстанавливаться очень медленно, а местами и вовсе не восстановится. Это похоже на человеческий организм. Если после ранения просто зашить кожу, но не восстановить кровообращение и нервные связи, человек не выздоровеет. То же самое и с Сивашем – нужно восстановить не отдельные виды, а систему связей между ними", – говорит Щербина.

Только после этого можно переходить к восстановлению отдельных компонентов экосистемы: прибрежной галофитной растительности, мест гнездования птиц, мелководных островов и популяций ключевых видов. Следующим этапом станет постепенное восстановление миграционных путей птиц.

По оценке специалиста, восстановление Сиваша – это длительный процесс, который потребует системной работы. Если все этапы выполнять последовательно, на восстановление полноценной экосистемы может потребоваться около 20–25 лет.

"Иногда самая большая экологическая катастрофа заключается не в том, что мы потеряли отдельный вид, лес или озеро. Самые глубокие изменения начинаются тогда, когда экосистема переходит в новое стабильное состояние и начинает жить по другим законам. Именно поэтому после войны главной задачей станет не просто восстановить Сиваш, а понять, каким он стал и как помочь ему снова функционировать как единая живая система", – резюмирует эколог.

справка Валентин Щербина эколог Изучал географию и геоэкологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Ветеран войны. С 5 августа 2023 года по настоящее время – вице-президент по военной экологии и восстановлению экосистем в Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW).

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