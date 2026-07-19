Россия подняла в небо самолет с двигателем 'собственного производства': для чего он предназначен

Раньше этот самолет летал только с бельгийским двигателем.

Российская компания S7 Group впервые подняла в небо самолет Spectra PV-10 Tango с двигателем собственного производства. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Полет оказался коротким – самолет пролетел один круг и приземлился. Сейчас начались проверки, которые должны подтвердить, что двигатель можно официально использовать. Подробностей самих испытаний россияне пока не раскрывают.

Известно, что на борт установили двигатель АПД-520 "Лидер" – его изготовили в самой S7 Group. Перед полётом двигатель несколько раз проверили на земле, в частности, следили за тем, всё ли работает стабильно и правильно ли показывают приборы.

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Стоит добавить, что впервые этот самолет взлетел ещё в 2024 году, но тогда на нём стоял бельгийский двигатель UL Power 520is мощностью 200 к.с. Уже тогда Россия говорила, что готовит свой вариант.

Как пишет Defense Express, здесь есть интересный момент – по словам самих же россиян, новый двигатель – это просто скопированный бельгийский, созданный путем реверс-инжиниринга, с такими же характеристиками.

Справка

Самолет Spectra PV-10 Tango – это четырёхместная машина для обучения гражданских пилотов и частных полётов. О военном применении речи не идёт.

Его вес составляет 1150 кг, дальность полета без дозаправки – 1100 км, длина – 8,2 м, размах крыльев – 12 м, а максимальная скорость – 245 км/ч.

Модернизация техники РФ – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия создала на базе вертолета Ми-8 новый комплекс, который, вероятно, предназначен для борьбы с беспилотниками. Вертолёт оснастили несколькими панельными антеннами под разными углами для покрытия сектора в 180 градусов, а аналогичную конструкцию, вероятно, установили и с другой стороны машины.

По версии аналитиков, комплекс вряд ли предназначен для борьбы с дронами непосредственно на линии фронта – скорее речь идет о подавлении спутниковой навигации украинских дальнобойных ударных БПЛА.

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