Россия подняла в небо самолет с двигателем 'собственного производства': для чего он предназначен

Российская компания S7 Group впервые подняла в небо самолет Spectra PV-10 Tango с двигателем собственного производства. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Полет оказался коротким – самолет пролетел один круг и приземлился. Сейчас начались проверки, которые должны подтвердить, что двигатель можно официально использовать. Подробностей самих испытаний россияне пока не раскрывают.

Известно, что на борт установили двигатель АПД-520 "Лидер" – его изготовили в самой S7 Group. Перед полётом двигатель несколько раз проверили на земле, в частности, следили за тем, всё ли работает стабильно и правильно ли показывают приборы.

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Стоит добавить, что впервые этот самолет взлетел ещё в 2024 году, но тогда на нём стоял бельгийский двигатель UL Power 520is мощностью 200 к.с. Уже тогда Россия говорила, что готовит свой вариант.

Россия подняла в небо самолет с двигателем 'собственного производства': для чего он предназначен

Как пишет Defense Express, здесь есть интересный момент – по словам самих же россиян, новый двигатель – это просто скопированный бельгийский, созданный путем реверс-инжиниринга, с такими же характеристиками.

Справка

Самолет Spectra PV-10 Tango – это четырёхместная машина для обучения гражданских пилотов и частных полётов. О военном применении речи не идёт.

Его вес составляет 1150 кг, дальность полета без дозаправки – 1100 км, длина – 8,2 м, размах крыльев – 12 м, а максимальная скорость – 245 км/ч.

Модернизация техники РФ – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия создала на базе вертолета Ми-8 новый комплекс, который, вероятно, предназначен для борьбы с беспилотниками. Вертолёт оснастили несколькими панельными антеннами под разными углами для покрытия сектора в 180 градусов, а аналогичную конструкцию, вероятно, установили и с другой стороны машины.

По версии аналитиков, комплекс вряд ли предназначен для борьбы с дронами непосредственно на линии фронта – скорее речь идет о подавлении спутниковой навигации украинских дальнобойных ударных БПЛА.

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