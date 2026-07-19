В Германии призвали лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты ЕС

Глава МВД Германии отметил, что Берлин оказывает масштабную военную поддержку Украине.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт призвал лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты в Европейском Союзе. Об этом он заявил в интервью Welt.

Добриндт заявил, что уклонение от военной службы не может служить основанием для получения защиты. Он подчеркнул, что есть принципиальное отличие от механизма предоставления защиты сирийским мигрантам.

"Украинцы до сих пор получали автоматическую защиту в соответствии с Директивой о массовом наплыве. В отношении сирийцев как беженцев от гражданской войны всегда проводилась индивидуальная проверка в рамках процедуры предоставления убежища. В будущем мужчины призывного возраста из Украины не должны подпадать под действие этой директивы. Возможность подать заявление на убежище, конечно, остается", - сказал журналистам глава МВД Германии.

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По словам Добриндта, в случае исключения из механизма временной защиты и отсутствия других оснований для легального пребывания в стране такие лица должны уехать. он считает, что такой подход является политически уместным ввиду масштабной военной поддержки, которую Германия оказывает Украине:

"Политически я также считаю это уместным по отношению к стране, которую мы в значительной степени поддерживаем в военном плане, чтобы она могла организовать сопротивление агрессивной войне Путина. Это нельзя сравнивать с гражданской войной в Сирии".

ЕС продолжил предоставление временной защиты для украинцев

Ранее страны Европы поддержали продление до 4 марта 2028 года действия механизма временной защиты для украинских граждан, которые выехали из-за войны в страны Европейского Союза.

В то же время есть определенные нюансы. Этот статус продлевается для тех, кто уже находился в странах ЕС. При этом защита не будет предоставляться военнообязанным мужчинам, которые только что прибыли из Украины.

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