Ученые выяснили, почему для медоносных пчел укус считается смертельным.

Из-за уникального образа жизни медоносные пчелы вызывают интерес обычных людей и ученых. Эти удивительные насекомые живут в больших колониях, любой ценой защищая родной улей. Большинство из нас слышали, что их укус является смертельным для них самих. Но многие задаются вопросом: почему пчелы умирают, когда жалят, и почему природа придумала для них такой механизм? У ученых есть ответ на этот вопрос.

Почему осы умирают после того, как ужалят - простое объяснение

Об особенностях поведения этих уникальных насекомых рассказало издание Discover Wildlife. Эксперты объяснили, почему пчелы погибают после укуса и знают ли они о своей судьбе в этот момент.

По словам специалистов, те насекомые, которых мы видим за сбором нектара возле цветов - это самки медоносных пчел. Только у них есть жало, образованное из яйцеклада. Самцы (трутни) вообще не опыляют растения и никого не жалят, а нужны в улье только для размножения.

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Жало у самки пчелы не гладкое, а зазубренное, как гарпун. Когда она жалит человека, этот шип застревает под кожей из-за своей неровной поверхности. Пытаясь освободиться, насекомое отрывает нижнюю часть брюшка, а жало остается в ране. Вот почему пчела умирает после укуса - она теряет часть внутренних органов. Такие травмы почти всегда оказываются смертельными. Обычно гибель наступает в течение нескольких минут.

Как предполагают ученые, медоносная пчела не подозревает о своей судьбе перед укусом. Тем не менее насекомые очень редко жалят людей. Они пугливы и в основном пытаются улететь от нас, а жало используют только в безвыходной ситуации.

Не все опылители погибают от укуса. К примеру, шершни, осы и шмели имеют гладкое жало, которое легко могут вытянуть после пронзания кожи. Поэтому они могут нападать на жертву многократно. Вот почему пчелы умирают, когда жалят, а осы нет.

С человеческой точки зрения эта особенность кажется жестокой - насекомое вынуждено умереть, чтобы защитить свой дом. Однако в природе все устроено логично. Медоносная пчела ценна не сама по себе, а является частью улья. Она не способна размножаться, поэтому защита семьи становится для неё главной задачей. Укусив непрошенного гостя, она может защитить от смерти тысячи собратьев. Такой механизм оказался очень успешным, поэтому существует миллионы лет.

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