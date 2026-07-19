Старые поддоны пригодятся на даче: что из них можно сделать

Их также можно полностью разобрать и использовать доски по отдельности.

Если терраса или задний двор кажутся слишком открытыми для посторонних глаз, решение проблемы может оказаться гораздо проще и дешевле, чем кажется, пишет Hunker.

Издание рассказало о способе превратить обычные деревянные поддоны в полноценный экран, обеспечивающий уединение во дворе.

Секрет – в самой конструкции поддонов. Промежутки между досками пропускают немного света, но при этом надежно скрывают двор от посторонних глаз. Для работы понадобятся лишь дрель и саморезы по дереву, а весь проект можно завершить за один вечер. Если планируется устанавливать конструкцию не на земле, а, например, крепить к перилам или стене, дополнительно пригодятся несколько досок для опоры.

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Самый простой вариант – оставить поддоны в первоначальном виде. Но если хочется большей закрытости, поддоны можно разобрать на отдельные доски и сложить их плотнее друг к другу. А краска, морилка или декоративные элементы легко превратят обычную тару в уютный элемент ландшафтного дизайна.

Перед началом работы стоит осмотреть поддоны: расшатанные или треснувшие планки лучше укрепить дополнительными саморезами или столярным клеем. Затем поверхность шлифуют и покрывают краской или морилкой – после этого поддоны готовы к установке.

Самый простой способ собрать экран – выставить поддоны вплотную друг к другу и скрепить их между собой. При необходимости стыки дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Если требуется более высокая конструкция, поддоны просто складывают друг на друга рядами.

Авторы проектов в соцсетях также крепят поддоны над перилами террасы с помощью длинных деревянных брусков – их просто прикручивают снизу к ограждению и к самим поддонам. Для тех, у кого нет террасы, опорой могут служить скамейка, ящик для хранения или большая деревянная бочка.

Если стандартное расстояние между досками всё же кажется слишком большим, поддоны можно полностью разобрать и использовать доски по отдельности – тогда их кладут горизонтально на вертикальные опорные бруски и скрепляют между собой.

Готовую конструкцию легко украсить: подвесить кашпо с растениями, прикрутить пластиковые ящики для цветов или превратить экран в шпалеру для вьющихся растений – это придаст двору еще больше уюта и уединения.

Ранее УНИАН писал, какой травой можно засеять двор, чтобы никогда не косить. Садовод Виталий Гирник рассказывал, что заменить классический газон можно мавританским разнотравьем, карликовым ползучим клевером или низкорослыми ароматическими растениями вроде тимьяна – они почти не требуют стрижки.

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