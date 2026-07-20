Журналистка поднялась на самую высокую арку в мире – и едва не пожалела об этом

В "пролетном" штате США путешественница обнаружила винтажные рынки, винодельни и неожиданный прямой рейс из Лондона.

Британская журналистка Леони Купер посетила американский штат Миссури, куда недавно запустили прямой рейс из Лондона, и поднялась на самую высокую в мире арку. Об этом она рассказала в своей статье для издания Time Out.

Штат Миссури долгое время называли "пролетной страной" – самолеты над ним лишь пролетали транзитом, а туристы выбирали побережье с Лос-Анджелесом или Нью-Йорком. Но теперь авиакомпания "Британские авиалинии" запустила прямой рейс Лондон–Сент-Луис, который длится около девяти часов. Именно туда отправилась журналистка – и сразу же столкнулась с главной местной "визитной карточкой" – аркой "Ворота Запада"

Сооружение построили ещё в 1965 году, и до сих пор оно остаётся самой высокой аркой в мире – 192 метра в высоту. Проект разработал архитектор Ээро Сааринен, поэтому снаружи конструкция выглядит довольно стильно, в духе ретрофутуризма. А вот внутри – совсем другая история.

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Наверх посетителей поднимает крошечная капсула, похожая на подводную лодку, – путешествие длится три минуты. По словам журналистки, кабинки не меняли с самого открытия арки. Она призналась, что боится высоты и замкнутого пространства, поэтому впечатления от подъема были не из приятных:

"Если вы боитесь замкнутого пространства или высоты – а я боюсь и того, и другого! – я бы не советовала туда подниматься".

Впрочем, вид сверху, по её словам, впечатляющий.

После арки – более простые радости. Журналистка посетила стадион "Буш-стадиум", домашнюю арену бейсбольной команды "Сент-Луис Кардиналс", съела два хот-дога, выпила пива "Будвайзер" и посмотрела, как команда проигрывает – по её наблюдениям, для клуба в последнее время это привычное дело.

В районе Сулард, известном барами и блюзом, она заглянула в заведение "Стьюз" с фирменной арахисовой лапшой, откуда можно наблюдать, как местные ездят по улицам на гольф-карах – здесь это привычное явление.

Среди других достопримечательностей Сент-Луиса – Ботанический сад Миссури и кладбище Бельфонтейн, где похоронен писатель-битник Уильям Берроуз.

Далее путешественница воспользовалась поездом "Амтрак" – дважды в день он курсирует между Сент-Луисом и Канзас-Сити.

Путешествие на поезде она описала так:

"В поезде чувствуешь себя так, будто сидишь в первом ряду на лучшем шоу – за окном постоянно меняются пейзажи типичной Америки".

По пути поезд останавливается в городке Херманн, основанном немецкими переселенцами. Здесь в радиусе 30 километров расположено 15 виноделен.

Еще одна остановка поезда – город Индепенденс, родина президента Гарри Трумэна. После четырёх часов в пути журналистка добралась до Канзас-Сити – и сразу напомнила: несмотря на название, этот город находится в штате Миссури, а не в Канзасе.

Канзас-Сити сейчас активно меняется – отчасти из-за подготовки к Чемпионату мира по футболу. Здесь появился новый стадион "Си-Пи-Кей-Си", домашняя арена женского футбольного клуба "Канзас-Сити Каррент" – первая в мире арена, спроектированная специально для женского футбола. На матче, который посетила журналистка, команда победила со счётом 3:0.

В городе также работает Музей бейсбола Негритянских лиг, посвященный истории афроамериканского бейсбола, и, как ни странно, Национальный музей и мемориал Первой мировой войны с экспонатами вроде оригинального мотоцикла "Харли-Дэвидсон" 1917 года.

Поездка – испытание

Ранее УНИАН писал, что американец решил сделать маме особенный подарок на 60-летие – трехнедельное путешествие по Италии, куда женщина давно мечтала попасть. Впрочем, ограниченный бюджет быстро превратил отпуск в испытание: мать привыкла к комфорту и передвижению на транспорте с кондиционером, а сын выбрал пешие прогулки и общественный транспорт. Самым большим шоком для женщины стала ночевка в хостеле на двухъярусных кроватях.

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