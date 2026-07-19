'Дорога смерти' тянется на 60 километров: почему по ней до сих пор ездят туристы

Боливийская дорога Юнгас, более известная как "Дорога смерти", уже десятилетиями считается одной из самых опасных автомобильных трасс в мире. Маршрут протяженностью около 37 миль (почти 60 километров) проходит по узким горным склонам, где малейшая ошибка водителя может закончиться падением в глубокий обрыв, пишет Supercar Blondie.
Дорога пролегает через Анды и отличается узким покрытием, многочисленными крутыми поворотами, отвесными обрывами и минимальным количеством защитных барьеров. Именно поэтому она стала настоящим испытанием даже для опытных водителей.
История трассы берет свое начало после окончания Чакской войны в 1935 году. Ее строили парагвайские военнопленные, а во время работ погибло немало людей.
На протяжении многих лет дорога оставалась единственным сообщением между отдельными районами Боливии. По разным оценкам, до открытия альтернативного маршрута здесь ежегодно в среднем гибло около 100 человек из-за многочисленных дорожно-транспортных происшествий.
Ситуация существенно изменилась в 2007 году, когда открыли современную объездную трассу. После этого большая часть транспорта перешла на более безопасный маршрут, а количество смертельных аварий значительно сократилось.
Несмотря на это, "Дорога смерти" не утратила популярности. Сегодня сюда приезжают преимущественно туристы, велосипедисты и любители экстремальных путешествий, которых привлекают не только острые ощущения, но и живописные пейзажи Анд и окружающих долин.