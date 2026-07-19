'Дорога смерти' тянется на 60 километров: почему по ней до сих пор ездят туристы

Узкие серпантины, отвесные обрывы и отсутствие защитных ограждений сделали боливийскую дорогу Юнгас одной из самых опасных трасс на планете.

Боливийская дорога Юнгас, более известная как "Дорога смерти", уже десятилетиями считается одной из самых опасных автомобильных трасс в мире. Маршрут протяженностью около 37 миль (почти 60 километров) проходит по узким горным склонам, где малейшая ошибка водителя может закончиться падением в глубокий обрыв, пишет Supercar Blondie.

Дорога пролегает через Анды и отличается узким покрытием, многочисленными крутыми поворотами, отвесными обрывами и минимальным количеством защитных барьеров. Именно поэтому она стала настоящим испытанием даже для опытных водителей.

История трассы берет свое начало после окончания Чакской войны в 1935 году. Ее строили парагвайские военнопленные, а во время работ погибло немало людей.

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На протяжении многих лет дорога оставалась единственным сообщением между отдельными районами Боливии. По разным оценкам, до открытия альтернативного маршрута здесь ежегодно в среднем гибло около 100 человек из-за многочисленных дорожно-транспортных происшествий.

Ситуация существенно изменилась в 2007 году, когда открыли современную объездную трассу. После этого большая часть транспорта перешла на более безопасный маршрут, а количество смертельных аварий значительно сократилось.

Несмотря на это, "Дорога смерти" не утратила популярности. Сегодня сюда приезжают преимущественно туристы, велосипедисты и любители экстремальных путешествий, которых привлекают не только острые ощущения, но и живописные пейзажи Анд и окружающих долин.

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