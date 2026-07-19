Откладывает яйца и светится: история животного, в существование которого никто не верил

Утка-клювоносая - одно из чудес природы, заполняющее эволюционный пробел.

В 1799 году куратор отдела естественной истории Британского музея Джордж Шоу получил по почте странную шкуру. Как он отмечал, она напоминала "клюв утки, прикрепленный к голове четвероногого". Об этом пишет Discover Wildlife.

Такое существо было настолько необычным, что Шоу заподозрил "какую-то фальсификацию искусственными средствами". По легенде, на клюве экземпляра до сих пор можно увидеть следы от ножниц, ведь именно там исследователь проверял, нет ли швов.

"Это не была мистификация - это был утконос (Ornithorhynchus anatinus). Но легко понять удивление Шоу. Даже для наблюдателей XXI века совокупность черт утконоса может показаться несколько неправдоподобной", - добавляют в материале.

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Что такое утконос?

Утконос - одно из чудес природы, заполняющее эволюционный пробел между млекопитающими и рептилиями.

"Утки-клювоносы откладывают яйца, но выкармливают своих детенышей, покрыты мехом, но живут под водой, и имеют мясистые клювы, перепончатые лапы, острые когти и ядовитые шипы на лодыжках", - объясняется в публикации.

Самки откладывают круглые, кожистые яйца и кормят молоком без сосков - когда детеныши вылупляются, они вылизывают молоко с тела матери.

В то же время самцы, скорее всего, используют свои ядовитые шпоры для борьбы за доминирование во время брачного сезона.

Чем питаются утконосы?

Утконосы охотятся на ракообразных и другую добычу с помощью электросенсорных рецепторов в клювах, которые позволяют им улавливать движение в мутной воде. Когда они ходят по суше, то втягивают перепонки на лапах, чтобы обнажить когти и лучше удерживаться на поверхности.

Действительно ли утконосы светятся в темноте?

Ранее учёные обнаружили, что под ультрафиолетовым светом утконосы светятся мягким сине-зелёным светом, что, скорее всего, является побочным эффектом стратегии маскировки, связанной с поглощением ультрафиолета, хотя точно сказать об этом сложно.

"Другими словами, даже когда мы придумываем новые способы изучения утконосов, они продолжают размывать наши категории и запутывать наши границы. Последние генетические анализы свидетельствуют, что утконосы, вместе со своими родственниками - ехиднами, являются ближайшими к первоначальному предку млекопитающих, потомки которого разветвились на тех существ, которые нам сейчас более знакомы - от собак до китов и людей. Как бы странно это ни казалось, утконосы, возможно, являются не аномалией, а образцом", - подытожили в материале.

Другие интересные материалы о животных

Ранее ученый рассказал, что самые крупные сомы Украины обитают в Чернобыльской зоне. Известно, что это ценная промысловая рыба, обитающая почти во всех реках и озерах Украины, в том числе и в Каховском водохранилище.

Также сообщалось, что в 2021 году в штате Вашингтон выпустили 58 бобров. Отмечается, что извержение вулкана произошло в 1980 году и засыпало реку Норт-Форк-Тутл огромным количеством пепла, камней и грязи.

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