Владелец Tesla год не чистил радиатор и показал, сколько грязи там накопилось

Один из комментаторов рассказал, что обнаружил в своем радиаторе мумифицированную ящерицу.

Владелец Tesla Model 3 обратился к другим водителям с предупреждением после того, как наконец-то провел техническое обслуживание своего автомобиля, пишет Supercar Blondie.

Мужчина поделился на Reddit фотографиями состояния своего автомобиля 2021 года выпуска после года без чистки радиатора.

"Сейчас на моем M3LR (Model 3 Long Range) 21-го года пробег составляет 168 тысяч миль. Прошел примерно год с тех пор, как я в последний раз чистил радиатор, и вот что из него получилось!" – написал автор поста.

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На фото он показал содержимое пылесоса, в контейнере которого скопилось немалое количество пыли и грязи.

"Не забывайте чистить свой радиатор!" – призвал он других владельцев Tesla.

Мужчина заверил, что процедура очистки не требует ни особых усилий, ни много времени.

"Настоятельно рекомендую это делать, ведь это очень просто и быстро. Это помогает кондиционеру и общей эффективности автомобиля. Приятно наконец-то это сделать, и уже заметно, что вентиляторы работают меньше для охлаждения – особенно когда машина стоит подключенной к зарядке после долгой поездки в жару", – рассказал он.

Публикация собрала немало отзывов от других пользователей Reddit, которые тоже показали, что накопилось в радиаторах их автомобилей.

"Сегодня впервые почистил радиатор своей машины 2018 года выпуска. Нашел мумифицированную ящерицу и кучу мусора", – признался один из комментаторов.

Стоит добавить, что загрязнённый радиатор может привести к перегреву двигателя, что грозит пробитыми прокладками, деформацией головки блока цилиндров и дорогостоящим ремонтом.

Ранее британец, который шесть лет владел Tesla Model 3 и проехал на ней почти 100 тысяч километров, подсчитал все расходы на содержание электрокара – от технического обслуживания и зарядки до потери стоимости автомобиля. По его словам, обслуживание оказалось на удивление дешёвым, а самой крупной статьёй расходов стало обесценивание автомобиля: купив Tesla за 54 тысячи долларов, он в итоге продал её за 16,6 тысячи долларов.

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