В Украине выпал град размером с куриное яйцо, – соцсети (видео)

Кроме того, из-за сильных ливней наблюдается подтопление улиц в населенных пунктах.

В воскресенье, 19 июля, погодные условия в Украине резко ухудшились. В ряде регионов прошли сильные ливни, а в Ивано-Франковской области выпал град размером с куриное яйцо.

Украинский гидрометцентр сообщает, что в связи с прогнозируемыми значительными дождями на реках суббассейнов Прута и Сирета в течение суток ожидается повышение уровней воды до одного метра выше обычного уровня.

"В местах прохождения сильных ливней возможно образование значительного местного и склонового стока, а также стремительное повышение уровня воды на малых водотоках (без негативных последствий), – добавили метеорологи.

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Погода в Украине

Как писал УНИАН, на сегодня синоптики прогнозировали дожди, грозы и местами ливни с градом и шквалами на западе Украины. В северных, центральных (кроме Винницкой), восточных и южных областях сохранится сухая и солнечная погода с температурой от +23° до +30°. Дожди с запада дойдут до Житомирской и Винницкой областей, тогда как остальная территория останется теплой и ясной.

Также мы сообщали, что в ближайшие недели Европу может накрыть самая мощная волна жары этого лета с температурами, приближающимися к рекордным значениям. Уже сейчас на Сардинии зафиксировано 47 °C в тени, что почти равно абсолютному рекорду Европы. Синоптики прогнозируют, что на стыке июля и августа температура может достигать 50 °C, особенно в Испании и Италии.

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