Противник должен увязнуть: пограничники показали, как создают килл-зону со стороны Беларуси

Украинские пограничники готовятся к возможному нападению со стороны Беларуси.

Пограничная служба усиливает защиту на границе с Беларусью, поскольку украинская разведка предупредила об угрозе возможного наступления. Как сообщили в Госпогранслужбе, в систему защиты входят 3-метровые противотанковые рвы с водой, многоуровневые заграждения из колючей проволоки и ряды бетонных "зубов дракона". Аэроразведка наблюдает за границей практически постоянно, выявляя возможное передвижение личного состава или техники.

Пограничники рассказали, что 100 км границы с Беларусью в Черниговской области составляет река Днепр. Там ведется постоянное патрулирование. Один из ближайших наблюдательных пунктов расположен на острове Сом, где возобновлено постоянное дежурство. Также планируется установить дополнительные заграждения на всех островах. Отмечается, что со стороны белорусских пограничников, которые также патрулируют Днепр, никаких провокационных действий не происходит.

На сухопутном участке границы изменения более заметны. Там выкопали глубокие рвы, проложили несколько рядов колючей проволоки, возвели забор и установили бетонные заграждения.

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"Проникновение живой силы противника стало бы самой большой угрозой, ведь это их движущая сила. Механизированные штурмы учитываются, но местность здесь лесистая, есть болота, технике здесь передвигаться проблематично", – пояснил заместитель застави пограничников по псевдониму Туман.

По его словам, сочетание всех заграждений создает для противника фактическую зону гибели, поскольку вражеской пехоте и технике трудно преодолеть многослойные заграждения. А, например, вражеский штурмовик может просто увязнуть в заграждениях.

Он добавил, что основные автомобильные дороги могут стать направлением угрозы. Поэтому они соответствующим образом оборудованы, в том числе взрывными устройствами. Мосты на границе остаются разрушенными с 2022 года. Теперь пограничники планируют укрепить всю границу с Беларусью. Инженерно-строительные группы продвигаются навстречу друг другу с обеих сторон границы. Каждая из них способна соорудить около 100 м заграждения в день.

Как Россия пытается втянуть Беларусь в войну

Напомним, что Россия усиливает политическое и дипломатическое давление на Беларусь, пытаясь расширить её роль в войне против Украины и потенциально использовать территорию страны для новых операций, включая удары дронами и действия против стран НАТО.

Также отмечается, что на территории Беларуси развертывается военная инфраструктура вблизи украинской границы; в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это должно быть прекращено.

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