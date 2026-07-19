Великобритания выведет танки из Эстонии и сделает ставку на дроны: при чем здесь Украина

Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии, сделав ставку на мобильные силы и дроны вместо тяжелой бронетехники.

Великобритания меняет формат своего военного присутствия в Эстонии, отказываясь от танков Challenger 2 в пользу мобильных противотанковых подразделений Mobile Anti-Armour Force (MAAF). Как заявили в рамках новой британско-эстонской "дорожной карты" в сфере обороны, такой шаг должен усилить защиту страны, пишет Defence Express.

Вместо бронетанковой группы в Эстонии будут действовать мобильные силы, оснащенные современным вооружением, высокомобильной техникой и беспилотниками. При этом численность британского контингента увеличится с 800 до 1200 военнослужащих.

В Лондоне отмечают, что решение об изменении структуры войск было принято после анализа современных боевых действий, в частности войны в Украине, и результатов совместных учений.

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Новые подразделения должны обеспечить:

более быстрое реагирование на угрозы благодаря высокой мобильности;

лучшую выживаемость за счет рассредоточения сил и использования современных методов маскировки;

повышенную выносливость благодаря заранее созданным запасам в Эстонии;

более эффективное поражение целей благодаря интеграции разведки, высокоточного оружия и беспилотных систем.

Кроме того, британские военные будут использовать цифровую платформу Asgard на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет процесс обнаружения и поражения целей. Ее испытали во время учений Hedgehog в Эстонии в 2025 году.

В ходе этих маневров, в которых принимали участие около 16 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО и Украины, украинские операторы дронов совместно с эстонскими военными условно "уничтожили" два батальона противника за один день. В учениях принимали участие военнослужащие 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis, которые применяли тяжелые дроны-бомбардировщики и систему ситуационной осведомленности Delta.

В то же время трансформация британской армии не ограничивается только Эстонией. Лондон активно пересматривает свою военную доктрину, учитывая украинский опыт ведения войны. В частности, британские вооруженные силы постепенно переходят от тяжелых механизированных подразделений к более мобильным формированиям, широко использующим беспилотные технологии и автономные системы. Аналогичные изменения запланированы и в военно-морских и военно-воздушных силах Великобритании.

Армия Великобритании – главные новости

Как сообщал УНИАН, военно-воздушные силы Великобритании запустили новую программу по созданию беспилотного боевого самолета под названием Storm Fighter, который должен стать "ведомым" в парах истребителей. Такие самолеты должны работать в паре с пилотируемыми боевыми самолетами, в частности истребителями Typhoon, F-35 и Tempest.

При этом беспилотники должны нести ракеты, средства наблюдения и радиоэлектронной борьбы. Судя по предыдущим программам, в рамках которых также разрабатывались беспилотные боевые самолеты, от "ведомого" также ожидается способность наводить и сбивать вражеские самолеты, а также "выживать" после ударов зенитных ракет. Таким образом, отмечают авторы, беспилотники смогут выполнять оборонительные и наступательные действия.

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