В народе православный праздник сегодня прозвали Мокрины - с этого времени обычно устанавливается сырая, дождливая погода.

19 июля по новому церковному календарю вспоминают преподобную Макрину - сестру святителя Василия Великого.

В народе день называют Мокрины и говорят, что он может подсказать, какой будет погода и урожай.

Что можно и нельзя делать 19 июля, какие традиции дошли до наших дней и какой сегодня праздник церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

19 июля (1 августа по старому стилю) православная церковь чтит память преподобной Макрины - сестры святителей Василия Великого и Григория Нисского.

Макрина жила в IV веке в Каппадокии и выросла в благочестивой семье. По преданию, еще до ее рождения матери явился ангел и велел назвать дочь Феклой - в честь святой первомученицы. Родители так и сделали, но дома девочку называли Макриной - в честь бабушки.

С ранних лет Макрина изучала Священное Писание и много времени посвящала молитве. После смерти жениха она решила не выходить замуж и посвятить свою жизнь Богу. Вместе с матерью она воспитывала младших братьев и сестер, а после смерти отца обе ушли в монастырь. Позже Макрина стала его настоятельницей.

По церковному преданию, преподобная обладала даром чудотворения. Говорят, что по ее молитвам во время голода в монастыре появлялась пшеница, святая умела исцелять больных, изгонять бесов и предсказывать будущее.

Верующие молятся преподобной Макрине о здоровье своем и близких, просят мира, семейного благополучия, счастья в доме и помощи в воспитании детей.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - в этот день вспоминают преподобного Сисоя Великого, подвижника, пустынника и одного из самых известных учеников Антония Великого.

Какой сегодня праздник по народному календарю - что можно и что нельзя делать

В народе день святой Макрины прозвали Мокрины - говорят, что с этого времени чаще идут дожди и грозы.

По народным традициям сегодня хорошо заняться домашними делами: уборкой, стиркой, глажкой, мытьем окон. Если позволяет погода, стоит отправиться в лес за ягодами, грибами или лекарственными травами.

Доброй приметой считается приютить бездомного кота или хотя бы покормить его - говорят, это притягивает в дом счастье и достаток. Еще один хороший знак - случайно попасть сегодня под дождь: по поверьям, это поможет сохранить крепкое здоровье на весь год.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, сквернословия, зависти, жадности и сплетен. Не стоит мстить, унывать и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, - как людям, так и животным.

Что нельзя делать сегодня по народным приметам:

употреблять алкоголь - это может привести к пагубной привычке;

солить огурцы, квасить капусту и готовить квас - такие заготовки долго не простоят;

приносить в дом найденные вещи и деньги - вместе с ними можно навлечь чужие проблемы.

Верить в эти приметы или нет - каждый решает сам, но наши предки веками бережно передавали эти знания из поколения в поколение.

Народные приметы о погоде 19 июля

Издавна по погоде на Мокрину судили о том, какой будет осень и будущий урожай. В народе говорили:

ясный и сухой день - ближайшие шесть недель пройдут без дождей;

пасмурная и сырая погода - к затяжному ненастью;

солнечный день - к долгому бабьему лету;

тепло и без осадков с самого утра - к богатому урожаю;

сон, приснившийся в ночь на 19 июля, считается вещим и сулит удачу.

Самая известная примета дня гласит: если на Мокрину идет дождь, то в следующем году уродится рожь.

У кого именины 19 июля

Именины сегодня празднует Степан.

говорят, что люди, рожденные в этот день, обладают твердым характером, умеют достойно справляться с трудностями, ценят труд и отдых, а благодаря настойчивости часто добиваются успеха.

Ранее мы также публиковали православный календарь на июль 2026 с праздниками на каждый день по новому и старому стилю.

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