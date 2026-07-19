Их невозможно сломить: в эти дни рождаются люди, которые никогда не сдаются

Люди, родившиеся в определенные дни месяца, обладают особой внутренней стойкостью и редко отказываются от своих целей, даже если сталкиваются с многочисленными неудачами.

Люди, рожденные в определенные дни месяца, обладают особой внутренней стойкостью и способностью преодолевать трудности. Так считают сторонники нумерологии, которые связывают эти черты с энергетикой чисел, пишет The Times of India.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Родившиеся 4, 13, 22 или 31 числа

В нумерологии эти даты связывают с числом 4. Считается, что такие люди отличаются дисциплиной, трудолюбием и способностью настойчиво двигаться к своей цели. Они не боятся сложной работы и редко отказываются от задуманного после первой неудачи.

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Родившиеся 8, 17 или 26 числа

Людей, рожденных в эти дни, считают чрезвычайно выносливыми. Согласно нумерологии, они умеют переносить жизненные трудности, не теряя самообладания. Такие люди склонны терпеливо ждать результата своего труда и часто достигают успеха благодаря настойчивости, а не везению.

Родившиеся 9, 18 или 27 числа

Этим людям нумерологи приписывают смелость, решительность и сильный боевой дух. Считается, что они не боятся рисковать, легко принимают вызовы и не останавливаются перед препятствиями. Поражения они воспринимают как возможность стать сильнее и получить новый опыт.

Не только сила воли, но и ответственность

Сторонники нумерологии отмечают, что общей чертой людей, рожденных в эти даты, является способность восстанавливаться после неудач и не терять мотивацию. В то же время чрезмерное упрямство или стремление во что бы то ни стало доказать свою правоту могут мешать им принимать взвешенные решения.

Стоит отметить, что нумерология является эзотерической практикой, а утверждения о связи между датой рождения и чертами характера не имеют научного подтверждения.

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