Дезертиры из РФ всё чаще обращаются в Германию за убежищем: в DW рассказали подробности

По данным немецкого парламента, Бундестага, в 2025 году в Россию было депортировано в общей сложности 126 человек.

В течение последних нескольких лет появлялись сообщения о том, что российских студентов не только призывали в армию, но и не давали сдавать экзамены или намеренно заваливали их, чтобы ничто не помешало их призыву, пишет Deutsche Welle.

Издание рассказало историю Никиты Звездова. Ему было всего 15 лет, когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Указывается, что его призвали в российскую армию сразу после того, как в апреле 2024 года ему исполнилось 18 лет.

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"Незадолго до этого его отчислили из профессионально-технического училища, которое он посещал в Красноярске, и он считает, что это отчисление было преднамеренным", – говорится в статье.

Издание сообщило, что в мае 2024 года, получив повестку о призыве, Звездов был направлен в воинскую часть № 25573 вблизи Уссурийска. В этой части часто гибнут солдаты, а также поступают сообщения о притеснениях, вымогательствах и избиениях.

"На различных интернет-форумах эта часть хорошо известна своей преступностью", – говорится в публикации.

Звездов рассказал, что офицеры подразделения оказывали давление на него и других призывников, чтобы те согласились на более длительный срок службы в армии.

"Я пообещал себе и своим родным, что не подпишу контракт на участие в конфликте", – сказал Звездов, добавив, что с самого начала он никогда не хотел воевать против Украины.

Он рассказал о издевательствах со стороны офицеров над мобилизованными на полигоне:

"Офицеры стреляли многим призывникам в ноги, избивали их и наказывали за всё, что те могли или не могли сделать: сделай 200 отжиманий в противогазе и пробеги 50 кругов в бронежилете с 25–30 килограммами сверху".

Парень рассказал изданию, что из-за этого у него начали появляться суицидальные мысли, и он даже пытался прыгнуть со скалы, но офицеры ему в этом помешали. После этого другой офицер заставил его подписать контракт на службу.

Издание утверждает, что Звездов – не единственный, кто пережил такое. Российская армия испытывает нехватку личного состава, и на призывников регулярно оказывают давление, чтобы они оставались на службе дольше.

Матери ряда российских солдат рассказали российскому СМИ "Астра", которое ведет свою деятельность преимущественно через канал в Telegram и которое российское правительство признало "иностранным агентом", что их сыновей обманывали или оказывали на них давление, пока те не подписали контракты.

В статье рассказывается, что через месяц после подписания контракта Звездову сообщили, что его отправляют в подразделения, действующие на оккупированных Россией территориях Украины вблизи Мелитополя. Примечательно, что это место было известно большими потерями.

"Я осознал, что, по сути, у меня точно нет другого выбора, кроме как бежать. Просто переждать тоже не удастся", – поделился россиянин.

После того как Звездов получил свою первую зарплату в качестве солдата, которая составляет 40 000 российских рублей или 510 долларов, он подал заявление на отпуск, якобы для того, чтобы запастись провиантом перед отправкой на фронт. За ним приказали следить бывшему осуждённому, которого также призвали в армию.

Звездов должен был каждые несколько часов отчитываться перед ним через WhatsApp. Но ему повезло – его надзиратель не слишком серьезно относился к своим обязанностям. Благодаря этому парню удалось сбежать в Армению.

По данным издания, через 6 месяцев после этого его признали дезертиром. К тому времени Звездов успел путешествовать дальше: сначала в Боснию и Герцеговину, а затем в Хорватию, где он подал прошение о предоставлении политического убежища.

Не дождавшись решения по своему ходатайству о предоставлении убежища, молодой россиянин снова отправился дальше и в декабре 2025 года прибыл в Германию, где проживает его дедушка. В Германии он вновь подал ходатайство о предоставлении убежища.

Издание отметило, что власти Германии отклонили его заявление, сославшись на так называемое "дублинское правило" Европейского Союза, согласно которому страна, в которую прибывает лицо, ищущее убежища, является государством, ответственным за рассмотрение его заявления. В случае Звездова это Хорватия.

Германия должна была отправить Звездова обратно в Хорватию в течение шести месяцев; срок для этого истекает в конце июля 2026 года.

Поясняется, что если его не отправят обратно, ответственность за рассмотрение его заявления о предоставлении убежища вновь перейдет к Германии.

Однако, по словам правозащитников, у российских дезертиров практически нет шансов получить убежище в Германии. И это несмотря на то, что предыдущее правительство Германии, которое имело более левую политическую ориентацию, в 2022 году заявляло, что отказники от военной службы по убеждениям и дезертиры заслуживают защиты.

"Многие подобные заявления были отклонены на том основании, что дезертирам не угрожает "реальная опасность" серьезных преследований или отправки на фронт в Украину после возвращения", – говорится в статье.

Это подтвердило Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF). По данным BAMF, каждое ходатайство о предоставлении убежища и риск преследования заявителя рассматриваются в индивидуальном порядке.

Защита предоставляется только "при наличии реального, индивидуального и обоснованного страха преследования".

По данным немецкого парламента, Бундестага, в 2025 году в Россию было депортировано в общей сложности 126 человек.

Что касается Звездова, то после того, как ему отказали в предоставлении убежища в Германии, ему удалось получить так называемое "церковное убежище". Оно возникает, когда приход соглашается временно предоставить убежище беженцам, которым грозит депортация.

Хотя в Германии не существует юридического права на церковное убежище, но на практике, если церковь предоставляет кому-то убежище, государство часто приостанавливает процедуру депортации и пересматривает дело.

"Благодаря этому Звездов смог переехать из лагеря для беженцев в церковь недалеко от Аахена, в западной земле Северный Рейн-Вестфалия. Там он проводит большую часть дня, работая на кухне или на территории церкви; этот шаг позволил ему пока остаться в Германии", – пояснило издание.

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