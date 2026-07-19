Они почти одинаковы на вид, но относятся к разным видам: неожиданное открытие о кроликах

По словам исследователей, один из этих видов в настоящее время находится в состоянии явного упадка.

Группа ученых из Испании, Португалии и Великобритании заявила, что европейский кролик на самом деле представляет собой не один, а два отдельных вида, которые разошлись почти два миллиона лет назад, пишет Euronews.

Более ста лет считалось установленным фактом, что на Пиренейском полуострове обитает лишь один вид кролика, который, в лучшем случае, делится на два региональных варианта. Авторы исследования утверждают, что на самом деле речь идет о двух видах с разной эволюционной историей: двух отдельных генеалогических линиях под одним названием.

Теперь ученые различают иберийского кролика (Oryctolagus algirus) и европейского кролика (Oryctolagus cuniculus).

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По имеющимся данным, первый вид естественно распространен в Португалии и на западе Испании, тогда как второй преобладает в восточной части полуострова и именно он стал источником популяций, завезенных в Европу, Океанию и Америку, где нередко ведет себя как инвазивный вид.

Как отмечают исследователи, два вида разошлись примерно два миллиона лет назад, когда оказались изолированными в разных убежищах во время ледниковых периодов – один в долине реки Эбро, другой в заливе Кадис. С тех пор они почти не скрещивались между собой, несмотря на то что на первый взгляд выглядят очень похожими.

Чем именно отличаются два вида

Различия касаются не только генетики. Иберийский кролик меньше по размеру, имеет более темную шерсть, мельче потомство и достигает половой зрелости раньше, чем европейский вид. По данным исследователей, виды также различаются кишечным микробиомом, составом мяса и наборами паразитов, которых они переносят.

Учёные приводят похожие примеры из прошлого: долгое время жирафов считали одним видом, пока генетический анализ не показал, что на самом деле речь идёт о четырёх отдельных видах. Подобная история произошла и с африканскими слонами, которых в конечном итоге разделили на лесных и саванных.

Почему это открытие важно

Именно этот момент больше всего беспокоит исследователей. По имеющимся данным, популяции европейского кролика остаются стабильными или даже растут на большей части ареала – местами нанося ущерб сельскому хозяйству. В то же время иберийский кролик переживает выраженный спад численности в Португалии и на юго-западе Испании. По мнению авторов, управление обоими видами как единым целым фактически скрывало масштаб этого спада.

Проблема не ограничивается статистикой. Как отмечается в материале, в ходе мероприятий по заселению дичью обычно выпускают именно европейских кроликов – они более многочисленны и плодовиты – на территории, где ранее обитал только иберийский вид. Это может ускорять вытеснение иберийского кролика из-за конкуренции и гибридизации.

По данным исследователей, кролик является добычей для до 40 видов хищников, среди которых иберийская рысь и испанский императорский орел, поэтому состояние его популяции влияет на значительную часть дикой природы Средиземноморья.

Официальное признание двух отдельных видов, по мнению авторов исследования, позволило бы разработать отдельные программы мониторинга, планы восстановления популяции и охотничьи регламенты для каждой из линий – вместо применения единых критериев, рассчитанных лишь на один вид.

Кролики в Австралии

Ранее УНИАН писал, что в 1859 году Австралия выпустила 13 кроликов для охоты – и это стало началом экологической катастрофы. Завезенные европейские кролики размножились настолько быстро, что уже через несколько десятилетий заполонили почти весь континент – естественных врагов у них там не было. Борьба с нашествием длилась более века: от барьерных заборов до вирусов-возбудителей болезней, которые должны были сократить популяцию. Впрочем, полностью справиться с проблемой так и не удалось – сегодня Австралия до сих пор борется с последствиями того решения, принятого более 160 лет назад.

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