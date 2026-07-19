Мария Берлинская: 'Нельзя картонками выбирать главнокомандующего'

Известная военная волонтерка, руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что в Украине формируется опасный прецедент, когда общество пытается повлиять на назначение Главнокомандующего ВСУ посредством публичного давления. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Граждане могут выходить с плакатами и отстаивать свою позицию по поводу министра. Но они не могут с помощью плакатов выбирать, кто станет ГК. На протестах уже звучит ряд фамилий – от Драпатого до Билецкого и Бровди. Создается опасный прецедент – а если завтра Билецкий с Драпатым в роли ГК не понравятся? Будем снова выбирать ГК на карточках? Озвучивать своё видение президенту – нормально. Требовать от президента назначить конкретного генерального прокурора, потому что так сказала улица, – идиотизм и хаос", – пишет Берлинская.

Она также подчеркнула, что ситуацию пытается использовать в своих интересах Россия, активно разжигая раскол в украинском информационном пространстве.

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Отдельно Берлинская осудила публичное очернение Сырского, Клименко и Хмары, подчеркнув их боевой опыт и вклад в оборону страны. По её словам, сейчас этих офицеров поливают грязью люди, которые в большинстве своём сами не имеют опыта военной службы.

"Это клиническое неуважение, очень нездоровая тенденция. Сырский объективно провел ряд блестящих, исторических операций стратегического уровня, что признавали даже враги – одна только Харьковская операция чего стоит. Теперь он "дед", "мясник" и ненавидит дроны. Клименко, который обеспечил боевые корпуса, взял на себя управление МВД на ходу, развернул боевую работу, за что ему искренне благодарны многие командиры, – теперь для толпы и никому не известных пользователей в интернете – "мусор". Хмара, боевой командир, стоящий за многими спецоперациями стратегического уровня, который построил "Альфу", одно из ведущих подразделений, умеющий мыслить на государственном уровне – теперь просто "неудачный антикризисный президент", "не справится", "не его уровень" и т. д.", – пишет она.

Берлинская добавила, что публичное обесценивание украинских офицеров может иметь опасные последствия для страны.

"Потому что в первую очередь это наши, украинские офицеры. Они брали на себя ответственность в моменты, которые многие люди психологически не выносят видеть даже в кино. Когда не просто страшно, а парализующе страшно, когда непрерывные обстрелы, когда люди умирают, истекая кровью. А ты при этом тот, кого умоляют спасти, кому верят. Если мы будем их "распять на площадях", завтра распнут нас самих. Только уже не в переносном смысле, а буквально. Распнут уже российские офицеры, но скорее даже обычные солдаты. В оккупированном Киеве", – говорит она.

В заключение Берлинская выразила надежду, что президент сохранит возможность воевать всем командирам, доказавшим свою эффективность, и призвала к единству.

"Надеюсь, президент действительно прислушается к разумным людям и даст возможность воевать всем, кто показал, что умеет воевать эффективно. Мы не можем растрачивать ценные кадры. Надо становиться взрослыми, мириться и работать вместе. Ради результата", – добавила волонтер.

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