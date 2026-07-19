Зеленский провел встречи с тремя генералами: о чем говорили

Одна из главных тем переговоров – ПВО и выполнение контрактов на производство всех типов дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими военными: командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, из доклада Драпатого он узнал о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач", – отметил президент.

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Особое внимание в ходе бесед уделили выполнению договоренностей с партнерами и постоянному обеспечению поставок для защиты Украины. Главным приоритетом, заявил Зеленский, остается ПВО и полное выполнение контрактов на производство всех типов дронов.

Третья тема, которая была в поле зрения во время беседы, – Александровское направление фронта, активные действия украинских десантно-штурмовых войск, сообщил глава государства.

"Цени объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранению дефицита в поставках", – добавил он.

Встречи Зеленского с военными командирами

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Зеленский поговорил с высшим военным руководством ВСУ, в частности с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой, бригадным генералом Дмитрием Волошиным, генерал-майором Артемом Богомоловым и другими. Как рассказывал президент, с военными обсудили характер и особенности ведения боевых действий на фронте, в частности на Славянском, Покровском, Александровском направлениях, а также в Харьковской области.

В то же время Financial Times писала, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Александра Сырского и уже подбирает новую кандидатуру. Как сообщил изданию источник в Офисе президента, в выходные президент собирает военных командиров, чтобы выслушать их оценку ситуации на поле боя. Также он намерен провести собеседования с кандидатами на должность главнокомандующего.

Накануне президентпровел беседу с главнокомандующим Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. После переговоров он анонсировал "решение по поводу армии".

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