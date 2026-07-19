Эксперт объяснил, какие автомобили обходятся дешевле всего при ремонте.

Стоимость обслуживания современного автомобиля зависит от многих факторов. Однако есть марки, обслуживание которых обычно обходится заметно дешевле, чем других. Эксперт сети автосервисов Oiler рассказал в комментарии УНИАН, какие автомобили самые надежные и дешевые для ремонта в Украине и с чем именно это связано.

Какая машина самая надежная и недорогая в обслуживании

По словам специалиста, к самым выгодным в обслуживании обычно относят Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen. В то же время он подчеркнул, что ориентироваться только на бренд не стоит, ведь даже в рамках одной марки стоимость ремонта может существенно отличаться в зависимости от модели и сложности ее конструкции.

В качестве примера эксперт привёл Hyundai Accent и Hyundai Santa Fe – ремонт подвески первой обходится значительно дешевле, чем второй, хотя оба автомобиля принадлежат одному производителю:

Видео дня

"В целом, если рассматривать, какая иномарка самая дешевая в обслуживании, то здесь, безусловно, выигрывают модели с простой подвеской (макферсон спереди и балка сзади)".

По его словам, к таким моделям можно отнести, опять же, Hyundai Accent, а также Kia Rio, Skoda Fabia и Volkswagen Polo. При этом он также предупредил, что более простая конструкция означает определенный компромисс, ведь такие автомобили обычно уступают более сложным моделям по комфорту и управляемости.

Какая иномарка самая дешевая в обслуживании в Украине – все нюансы

Эксперт отметил, что окончательная стоимость эксплуатации зависит не только от марки, но и от года выпуска, типа двигателя, комплектации и других технических особенностей автомобиля.

В то же время именно Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen широко представлены на украинском рынке, поэтому для них несложно найти как оригинальные, так и аналоговые запчасти.

Так, например, Kia и Hyundai используют много общих технических решений, благодаря чему немало деталей у них взаимозаменяемы.

Кроме того, популярные модели этих производителей хорошо знакомы большинству автомастеров, поэтому их можно отремонтировать практически на любой станции технического обслуживания.

В итоге, понимая, какая иномарка самая дешевая в обслуживании, вы сможете заранее выбрать автомобиль, который не потребует больших затрат на ремонт и запчасти.

Вас также могут заинтересовать новости: