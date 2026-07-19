Стоимость обслуживания современного автомобиля зависит от многих факторов. Однако есть марки, обслуживание которых обычно обходится заметно дешевле, чем других. Эксперт сети автосервисов Oiler рассказал в комментарии УНИАН, какие автомобили самые надежные и дешевые для ремонта в Украине и с чем именно это связано.
Какая машина самая надежная и недорогая в обслуживании
По словам специалиста, к самым выгодным в обслуживании обычно относят Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen. В то же время он подчеркнул, что ориентироваться только на бренд не стоит, ведь даже в рамках одной марки стоимость ремонта может существенно отличаться в зависимости от модели и сложности ее конструкции.
В качестве примера эксперт привёл Hyundai Accent и Hyundai Santa Fe – ремонт подвески первой обходится значительно дешевле, чем второй, хотя оба автомобиля принадлежат одному производителю:
"В целом, если рассматривать, какая иномарка самая дешевая в обслуживании, то здесь, безусловно, выигрывают модели с простой подвеской (макферсон спереди и балка сзади)".
По его словам, к таким моделям можно отнести, опять же, Hyundai Accent, а также Kia Rio, Skoda Fabia и Volkswagen Polo. При этом он также предупредил, что более простая конструкция означает определенный компромисс, ведь такие автомобили обычно уступают более сложным моделям по комфорту и управляемости.
Какая иномарка самая дешевая в обслуживании в Украине – все нюансы
Эксперт отметил, что окончательная стоимость эксплуатации зависит не только от марки, но и от года выпуска, типа двигателя, комплектации и других технических особенностей автомобиля.
В то же время именно Hyundai, Kia, Renault, Skoda и Volkswagen широко представлены на украинском рынке, поэтому для них несложно найти как оригинальные, так и аналоговые запчасти.
Так, например, Kia и Hyundai используют много общих технических решений, благодаря чему немало деталей у них взаимозаменяемы.
Кроме того, популярные модели этих производителей хорошо знакомы большинству автомастеров, поэтому их можно отремонтировать практически на любой станции технического обслуживания.
В итоге, понимая, какая иномарка самая дешевая в обслуживании, вы сможете заранее выбрать автомобиль, который не потребует больших затрат на ремонт и запчасти.