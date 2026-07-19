Китай запретил запускать дроны в крупных городах из-за Украины, – СМИ

Теперь просто так снять панорамные виды китайских мегаполисов не получится.

Китай значительно усилил контроль за использованием гражданских беспилотников в городах, и одной из главных причин такого курса могли стать украинские атаки дронами по территории России. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает издание, ещё несколько лет назад полёты дронов над крупными китайскими городами были привычным явлением, а интернет был завален живописными видами китайских мегаполисов, снятыми с помощью частных дронов. Однако теперь полеты в большинстве центральных районов городов либо полностью запрещены, либо требуют специального разрешения, которое получить крайне сложно.

По данным SCMP, 20 крупнейших городов Китая уже ввели масштабные ограничения на полеты гражданских дронов, причем часть изменений местные власти реализовали без официального объявления новой политики.

Видео дня

Эксперты связывают изменение подхода прежде всего с вопросами безопасности. Бывший офицер ВВС Народно-освободительной армии Китая и военный аналитик Фу Цяньшао пояснил, что российско-украинская война продемонстрировала опасность даже недорогих беспилотников.

"Пока базовый дрон имеет двусторонний канал передачи данных для управления, использовать его для совершения атаки чрезвычайно просто, а порог входа крайне низок", – пояснил он.

Дополнительным сигналом для китайских властей стала авиакатастрофа в Пекине 26 июня, когда легкий самолет врезался в самый высокий небоскреб китайской столицы. По мнению директора Центра исследований по борьбе с терроризмом Ли Вэя, подобные инциденты практически не оставляют времени на реагирование служб безопасности.

В прошлом году китайские регуляторы начали масштабно менять правила использования дронов. В Шанхае пересмотрели карту зон для полетов, а Пекин фактически запретил продажу, аренду и транспортировку беспилотников без согласования с полицией. Впоследствии аналогичные ограничения ввели еще как минимум 15 крупных городов.

Издание сообщает, что с мая этого года в стране также вступили в силу новые общенациональные стандарты. Отныне все гражданские дроны должны регистрироваться на настоящее имя владельца, проходить процедуру активации и непрерывно передавать государственным системам данные о своей идентификации, местонахождении и скорости.

По мнению ученого из Университета Цинхуа Се Маосуна, новая политика соответствует общему подходу Китая к развитию современных технологий.

"Когда Китай сталкивается с новой технологией, он сначала позволяет ей некоторое время свободно развиваться. Когда технология развивается в более широких масштабах, страна начинает рассматривать вопросы регулирования рисков и впоследствии стремится найти баланс между развитием и безопасностью", – пояснил эксперт.

В то же время новые правила уже создают проблемы не только для любителей аэросъемки, но и для бизнеса. SCMP приводит пример энергетической отрасли, где из-за сложной процедуры согласования полётов компаниям приходится временно отказываться от инспекции электросетей с помощью дронов и возвращаться к использованию вертолётов и ручных проверок.

Жизнь в Китае

Как писал УНИАН, в 2015 году станцию метро "Цаоцзявань" в Чунцине называли символом китайских "городов-призраков", ведь вокруг нее не было ни жилья, ни дорог, и пассажиры почти не пользовались станцией. Впоследствии выяснилось, что это была сознательная стратегия властей: инфраструктуру строили заранее, чтобы стимулировать развитие новых районов.

Уже с 2019 года вокруг станции появились жилые комплексы, школы и магазины, и она превратилась в обычный транспортный узел в густонаселённом районе. В то же время такая политика привела к огромным долгам операторов метро и проблемам с безопасностью, из-за чего власти ограничили запуск новых проектов в небольших городах.

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