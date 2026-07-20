Появились явные признаки того, что россияне больше не доверяют государству, – СМИ

Путину всё хуже удаётся скрывать от россиян последствия войны против Украины.

В России всё больше граждан возвращаются к использованию наличных, теряя доверие к банковской системе на фоне экономических трудностей и перебоев в работе мобильного интернета. Об этом пишет издание The iPaper, анализируя последние данные российского Центробанка и оценки западных экспертов.

Как отмечается в публикации, с начала 2026 года Центральный банк России ввёл в обращение наличные на сумму, эквивалентную 14,8 млрд фунтов стерлингов. Это самый большой рост за аналогичный период за все годы, за исключением периода пандемии COVID-19. Издание считает, что такая тенденция свидетельствует о росте недоверия к экономической ситуации в стране и создает новые вызовы для Кремля, который долгое время пытался минимизировать для населения ощущение последствий войны.

Автор материала сообщает, что Украина значительно активизировала удары беспилотниками по российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим заводам. В ответ российские власти регулярно отключают мобильный интернет, чтобы затруднить навигацию дронов. Из-за этого многие россияне не могут пользоваться цифровыми платежными сервисами и вынуждены переходить на наличные расчеты.

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Дополнительным фактором стали изменения в налоговой политике. Как говорится в статье, с января Кремль повысил ставку НДС с 20% до 22%, а также снизил порог, после которого малый и средний бизнес обязан уплачивать этот налог. Из-за этого отдельные предприниматели начали поощрять клиентов рассчитываться наличными, чтобы скрыть доходы и уменьшить налоговую нагрузку.

По мнению сотрудника программы по вопросам России и Евразии британского аналитического центра Chatham House Кира Джайлза, возвращение к наличным может свидетельствовать о более широком кризисе доверия. "Было бы хорошо думать, что это часть общего кризиса доверия к экономике и системам, обеспечивающим её функционирование", – отметил он.

Издание также напоминает, что российская экономика уже находится под значительным давлением. Министерство экономики России ранее ухудшило прогноз роста ВВП на 2026 год из-за падения нефтяных доходов, высокой инфляции и огромных военных расходов. На этом фоне дефицит топлива и его нормирование в отдельных регионах лишь усугубляют негативный психологический эффект от украинских ударов.

Несмотря на это, эксперт не считает, что экономическое давление уже заставляет Владимира Путина изменить свою политику. По словам Джайлза, российский президент "уже публично отверг предупреждения банкиров и экономистов о том, что война, если она будет продолжаться таким образом, нанесет непоправимый ущерб экономике". Поэтому нет признаков того, что Кремль готов предпринять реальные шаги к прекращению войны, хотя экономические проблемы внутри России продолжают накапливаться.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, журналист Ренцо Чианфанелли считает, что война против Украины может стать для России переломным моментом, который запустит длительный упадок её геополитического значения, подобно тому, как это произошло после поражения в Крымской войне XIX века.

Он подчеркивает, что Кремль ожидал быстрой победы, но оказался в изнурительном конфликте, из-за которого Россия все больше зависит от Китая и теряет стратегическую самостоятельность. Даже без формального поражения эта война может войти в историю как рубеж, после которого Россия утратила статус великой державы.

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