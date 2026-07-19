Не тигр и не слон: какое животное в Индии считается самым опасным для человека

Около 3000 тигров в Индии убивают около 100 человек в год.

Азия, вероятно, наиболее известна своими тиграми, но на континенте обитает множество других видов, способных быстро расправиться с человеком. Об этом пишет discoverwildlife.

В частности, в Индии обитают смертельно опасные змеи, скорпионы, львы, тигры, леопарды, медведи, волки и крокодилы - и все они сосредоточены в стране с населением более миллиарда человек.

Отмечается, что около 3000 тигров в Индии убивают около 100 человек в год. Исторически эта цифра была намного выше - около 3000 на рубеже XX века, когда тигров было гораздо больше. Леопарды более распространены и многочисленны, чем тигры, но несут ответственность за меньшее количество смертельных случаев. В Индии также обитает одна популяция из примерно 670 львов в национальном парке Гир на северо-западе страны, но они редко нападают на людей.

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Медведи-ленивцы, которые в основном питаются насекомыми, совершают столько же нападений на людей, сколько все крупные кошки вместе взятые, хотя только около 10 процентов из них заканчиваются смертельным исходом (по сравнению с примерно 65 процентами для крупных кошек).

Между тем, слоны убивают около 400 человек в год, по данным Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индии - больше, чем все остальные млекопитающие вместе взятые. Эта цифра, в свою очередь, меркнет по сравнению с числом смертей, вызванных комарами (самыми смертоносными насекомыми в мире), переносящими малярию.

Отмечается, что хотя бешенство не является таким бедствием, как в некоторых других тропических регионах, оно всё же уносит жизни более 5000 человек в год. Бешенство, передающееся почти исключительно через укусы собак, уносит ещё больше жизней. В Индии, возможно, насчитывается около 20 миллионов бродячих собак, которые ежегодно наносят около семи миллионов укусов людям, что приводит к примерно 20 000 смертей.

Кроме того, существуют различные ядовитые животные. Хотя многие виды индийских пауков могут нанести болезненный укус, случаев смерти регистрируется немного.

"Индийский красный скорпион является одним из самых смертоносных, и дети особенно уязвимы к его яду. Точные данные получить сложно, но, учитывая 2600 зарегистрированных случаев смерти от укусов скорпионов ежегодно во всем мире, они вряд ли являются основной причиной смертности", - сказано в статье.

Однако индийские змеи ежегодно убивают 58 000 человек. В Индии каждый 250-й индиец умирает от укуса змеи до 70 лет. Наибольшее число жертв (43% смертельных укусов, или 25 000) приходится на гадюку Рассела, которая часто встречается в сельской местности.

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Оранжевая пятилучевая морская звезда, обычно встречающаяся в Великобритании и Ирландии, - это обыкновенная морская звезда, которая, как следует из названия, широко распространена, хотя и только в самых низких местах берега.

Как и все морские звезды, она не имеет ни мозга, ни крови. Вместо этого она всасывает морскую воду для транспортировки пищи и кислорода по своему телу.

При этом она довольно медлительна, но тем не менее является грозным хищником на двустворчатых моллюсков, таких как мидии.

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