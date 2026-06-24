На авиабазе 'Энгельс' строят 17 защитных ангаров: сколько Ту-95МС и Ту-160 там скроют

Россия усиливает защиту стратегической авиации на фоне украинских ударов по глубокому тылу и роста угроз для ключевых военных объектов.

Россия продолжает масштабное строительство защитных ангаров на авиабазе "Энгельс", где уже как минимум год возводят укрытия для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Всего там может появиться не менее 17 таких сооружений, пишет The War Zone со ссылкой на анализ спутниковых снимков объекта.

Работы на базе продолжаются уже как минимум год и начались за несколько дней до начала украинской операции "Паутина", которая состоялась 1 июня 2025 года.

Это первый случай, когда РФ массово сосредоточилась на защите именно стратегической авиации, тогда как ранее приоритетом были самолеты тактической авиации.

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Речь идет о крупногабаритных конструкциях, которые ранее демонстрировались как модель ангара для Ту-160. Это, вероятно, лёгкие "сэндвич"-укрытия размером около 65×60 метров, предназначенные для защиты самолётов от погодных условий и частично – от внешних воздействий.

Впрочем, эксперты отмечают, что такой тип конструкций вряд ли обеспечивает полноценную защиту от ударов высокой интенсивности.

По оценкам аналитиков, 17 укрытий потенциально могут вместить до четверти всего парка российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95МС, которых в общей сложности насчитывается примерно 70 единиц.

Почему "Энгельс" имеет ключевое значение

Как пишет Defense Express, авиабаза "Энгельс" расположена примерно в 700 км от границы с Украиной, что делает её важным узлом для запуска стратегической авиации во время массированных ударов.

В то же время такое расстояние не гарантирует безопасности, ведь объект остается потенциальной целью для украинских дальнобойных ударов.

По данным аналитиков, активное строительство укрытий началось после поражения склада крылатых ракет на этой базе, которое осуществили украинские беспилотники.

Новости российской авиации

Как сообщал УНИАН, РФ медленно и последовательно модернизирует Ту-160М. Программа модернизации Ту-160М, которую реализует Казанское объединение авиастроителей, предусматривает обновление оригинального планера Ту-160 с помощью новейшей авионики, систем связи и усовершенствованных двигателей.

Издание сообщило, что самолет с изменяемой геометрией крыла, который впервые поднялся в воздух в 1981 году и был принят на вооружение Советского Союза в 1987 году, может нести до двенадцати крылатых ракет Х-55 или Х-101/102 в двух внутренних поворотных пусковых установках.

Это позволяет ему наносить удары обычным и ядерным оружием на межконтинентальные расстояния.

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