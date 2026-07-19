Lida Lee откровенно рассказала об отношениях с Салемом: 'У нас могут летать сковородки'

Пара уже несколько лет вместе.

Популярная украинская певица Лида Ли рассказала об отношениях с актером и военным Даниэлем Салемом.

По словам артистки, их пару часто называют идеальной. Однако Лида отметила, что они тоже могут эмоционально ссориться, как и все влюбленные.

"Мы с Даниэлем – неидеальная пара. Возможно, кого-то это сейчас удивит, а кто-то скажет, что это и так понятно. Я вам сейчас открою секрет: мы такая итальянская семья, что иногда у нас могут летать сковородки, тарелки, вилки. Все может прилететь не друг в друга, а просто в пространство, потому что мы так выплескиваем свои эмоции. Говорят, что пары – Инь-Янь. У нас в отношениях этого баланса нет", – подчеркнула исполнительница хита "Схожие" в Instagram.

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Лида также добавила, что они постоянно работают над отношениями и даже придумали своё правило на случай ссор.

"Диалог стал такой важной основой. Мы придумали стоп-слово на случай ссор. Когда ссора набирает обороты и её уже невозможно остановить, у нас есть стоп-слово "авокадо". Оно означает, что нам нужно остановиться. Если кто-то из нас произносит это слово, то это табу для дальнейших эмоций. Если мы понимаем, что в данный момент не сможем беспристрастно поговорить, мы можем прервать этот диалог и вернуться к нему позже. За время наших отношений мы очень сильно выросли", – призналась певица.

Напомним, ранее украинскую певицу Lida Lee раскритиковали в сети за фигуру.

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