Адвокат рассказала, какой порядок и сроки обжалования решения военно-медицинской комиссии.

В Украине военнообязанные мужчины проходят ВЛК (укр. "військово-лікарська комісія), которая оценивает их состояние здоровья и определяет годность к службе. Если гражданин считает, что комиссия не учла его диагнозы и вынесла неправомерное решение, то он может попытаться его обжаловать. Однако для этого необходимо пройти определенную юридическую процедуру.

Адвокат Дина Дрижакова в комментарии УНИАН объяснила, как обжаловать решение ВЛК в случае несогласия, куда именно подавать заявление и в какой срок это нужно сделать.

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Что делать, если не согласен с заключением ВЛК

По словам эксперта, обжаловать заключение комиссии можно, хотя это не гарантирует, что мужчину признают негодным.

"Да, обжаловать заключение ВЛК можно. У нас есть, по сути, два пути. Один – это внесудебный – через региональную или центральную ВЛК, либо через высшую комиссию ВЛК. И, соответственно, судебный – через окружной административный суд", – пояснила адвокат.

Если человек хочет обжаловать заключение в досудебном порядке, сначала нужно обратиться в военно-врачебную комиссию области или города Киева. Если же обжалуется решение областной ВЛК, жалобу можно подать в штатную ВЛК региона или непосредственно в Центральную военно-медицинскую комиссию в Киеве.

В то же время проходить всю эту процедуру не обязательно. Человек имеет право сразу обратиться в суд и подать иск.

"Единственное, что я хочу вам сказать: если сразу обратиться в суд, то судьи ведь не врачи. То есть они могут рассмотреть только нарушения самой процедуры. И могут обязать повторно пройти ВЛК и пересмотреть решение. Но вынести решение о том, что, например, человек годен или негоден – такого я не встречала", – отметила правовед.

Первое и самое главное, что нужно для обжалования решения ВЛК, – это получить на руки официальное решение комиссии, которое необходимо оспорить.

Специально утвержденного образца заявления нет, говорит адвокат. Жалоба на ВЛК составляется в произвольной форме, но должна содержать основные сведения: когда проходил осмотр в комиссии, какое решение она приняла, почему человек с ним не согласен и какие нарушения, по его мнению, были допущены. В частности, следует указать, какие жалобы на состояние здоровья или медицинские документы врачи не учли во время осмотра.

К жалобе обязательно следует приложить доказательства, подтверждающие позицию заявителя. Это могут быть заключения государственных или частных врачей, результаты обследований, медицинские справки и другие документы, особенно если они не были приняты во внимание при прохождении ВЛК.

Что будет, если обжалование решения ВЛК пройдет успешно

Если жалоба или иск будут удовлетворены, это еще не означает, что человека автоматически признают непригодным к службе. Суд не определяет состояние здоровья или степень годности – он лишь может отменить решение ВЛК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

После этого человек вновь проходит военно-медицинскую комиссию, которая уже во второй раз оценивает его состояние здоровья и принимает новое решение. При этом повторная ВЛК может снова признать человека полностью или ограниченно годным к службе.

По словам адвоката, на практике результат зависит от конкретной ситуации. Довольно часто в суд обращаются люди, которых, например, доставили в ТЦК без возможности предоставить все медицинские документы. Уже во время обжалования решения ВЛК они собирают необходимые справки. В таких случаях комиссия при повторном осмотре нередко принимает иное решение.

Сколько времени есть на обжалование заключения ВЛК

После получения копии заключения срок обжалования ВЛК составляет 30 дней. Столько времени у человека есть, чтобы подать жалобу в высшую военно-врачебную комиссию.

Что касается того, сколько времени занимает обжалование решения ВЛК, единого ответа нет, ведь украинские судебные органы сейчас перегружены. Поэтому процесс может затянуться.

"С момента возбуждения дела в суде отводится 60 дней. Но окружные суды подчеркивают, что они перегружены, у них много дел. Бывает, что рассмотрение затягивается до года. У меня, например, было дело, когда я снимала человека с розыска. Мы получили решение через восемь месяцев, розыск отменили, но пока мы его ждали – в этот же период ТЦК выписали еще один розыск", – пояснила эксперт.

Как военнослужащему обжаловать решение ВЛК

Нередко после признания мужчины годным его сразу мобилизуют и направляют в воинскую часть. В таком случае возникает вопрос, как военнослужащему обжаловать решение ВЛК и освободят ли его после этого из армии.

"Да, у меня есть такое дело, где человек уже проходит обучение. В случае обжалования его должны уволить, но пока, я говорю вам из практики, мы за это боремся. Сама подача иска или жалобы не приостанавливает действующее на тот момент решение ВЛК, которое уже принято. А уже в зависимости от конечного результата, когда новое решение вступит в законную силу, после этого мужчину можно будет уволить", – добавила Дрижакова.

Сам процесс обжалования решения ВЛК в данном случае не отличается.

Как обжаловать ВЛК, если нет доказательств болезни и обращений к врачу

Если человек никогда не обращался к врачам, не лежал в больнице, не имеет официального диагноза и все равно надеется на обжалование решения ВЛК, судебная практика не на его стороне.

"Давайте смотреть правде в глаза. Если человек на протяжении жизни не обращался к врачам, то шанс обжаловать решение ВЛК – минимальный", – ответила адвокат.

По её словам, она часто сталкивается на практике с подобными ситуациями. Нередко разговор с клиентами начинается со слов: "Моего мужа забрали". Но на вопрос, есть ли основания для отсрочки и какое состояние здоровья человека, в ответ слышит общие фразы вроде: "Что-то болит" и "К врачам не обращались, само прошло", а никаких справок или истории болезни нет.

Однако все жалобы на состояние здоровья должны быть подтверждены медицинскими документами и соответствовать требованиям приказа № 402. Важно собрать как можно больше доказательств наличия болезни, чтобы обжалование увенчалось успехом.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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