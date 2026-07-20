Как почистить ванну, не наклоняясь и не стоя на коленях: рекомендации экспертов

Регулярное промывание ванны может значительно сократить частоту необходимости тщательной уборки.

Для многих людей уборка душевой кабины и ванны – это не столько скучная домашняя работа, сколько связанная с ней физическая нагрузка. Обычно чистка этих предметов требует наклоняться или становиться на колени, что может быть неудобным или вообще невозможным. Однако, как пишет Марта Стюарт, современные чистящие средства позволяют мыть ванну, не наклоняясь и не становясь на колени.

Используйте удлиненную щетку

Эксперт по уборке Джейд Пайпер предпочитает использовать для этой работы электрическую щетку с удлиненной ручкой. Такие щетки очень полезны для удаления накопившегося мыльного налета, который чаще всего прилипает к поверхностям ванны.

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"Регулируемая ручка значительно облегчает доступ ко дну ванны без необходимости наклоняться, а вращающаяся щетка выполняет большую часть тяжелой работы, поэтому вам не придется прилагать столько физических усилий", – заверила она.

Тем, кто предпочитает неэлектрические варианты, специалист по уборке жилых помещений Валентина Риос советует щетки для плитки с угловыми или треугольными насадками, которые разработаны для очистки углов и изгибов, а также комплектуются сменными насадками для чистки швов или плитки.

Уборка с помощью пара

Это еще один эффективный способ снизить физическую нагрузку при чистке ванны. Вместо того чтобы полагаться на собственные физические усилия, пароочиститель размягчает грязь с помощью тепла и влаги.

Риос любит работать с пароочистителями, ведь они очень эффективно растворяют мыльные отложения.

"Пароочиститель "три в одном" – это, безусловно, удачная инвестиция, ведь он имеет удлинительную трубку, которую можно превратить в паровую швабру или стандартный пароочиститель с насадкой для углов или для чистки швов между плитками", – заверила эксперт.

Промывайте ванну после каждого использования, чтобы предотвратить накопление налета

Постоянная промывка может существенно снизить частоту необходимости тщательной уборки. Пайпер советует выработать простую привычку после душа:

"Сначала я промываю ванну, отталкиваю остатки воды к сливу с помощью губчатой швабры, а затем оставляю занавеску открытой. Когда я провожу обычную уборку, обычно мне приходится лишь вытирать небольшое количество мыльного налета, а не соскребать толстый слой отложений", – пояснила Пайпер.

Риос согласилась с этим и посоветовала промывать ванну чистой водой в течение 30 секунд. Таким образом это предотвращает сильное накопление мыльного налета и затвердевание остатков на поверхности.

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