Стоит ли выкладывать яйца из коробки в отделение на дверце: эксперт развеяла все сомнения

Хранение в оригинальной картонной упаковке несет ряд преимуществ.

Если вернувшись из продуктового магазина вы сразу же перекладываете яйца в специально отведенное для этого отделение холодильника, стоит хорошенько подумать. Хотя это удобное и привлекательное место для хранения яиц, это не самое лучшее место для этого, пишет сайт Good Housekeeping.

Утверждается, что лучше хранить яйца в картонной коробке, в которой они были проданы. При этом поместить ее в основное отделение холодильника. Как рассказала Элиза Малоберти, менеджер по безопасности пищевых продуктов в Американском совете по яйцам, оригинальная коробка – лучшее место для хранения яиц, потому что помогает защитить их и поддерживает более стабильные условия. "Яйца следует хранить в основном отсеке холодильника, а не на дверце или встроенном отделении для яиц, где температура может сильнее колебаться при открывании и закрывании холодильника", - подчеркнула она.

Хотя скорлупа отлично содержимое яиц, она довольно пористая. Это значит, что яйца могут впитывать сильные запахи из холодильника от ароматных ингредиентов и остатков пищи, что может повлиять на их запах и вкус. "Хранение яиц в картонной упаковке обеспечивает дополнительную защиту и помогает предотвратить воздействие этих запахов на яйца", – говорит Малоберти.

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Картонная упаковка не только предотвращает впитывание яйцами неприятных запахов из холодильника, но и защищает структуру яйца, гарантируя, что вы случайно не используете просроченное яйцо. Она защищает яйца от ударов и повреждений, уменьшает потерю влаги и позволяет всегда иметь под рукой важную информацию про срок годности.

Более того, картонные коробки имеют особую конструкцию, обеспечивающую правильное хранение яиц для сохранения их свежести. "Картонные коробки предназначены для хранения яиц в стандартном упакованном положении, заостренным концом вниз и закругленным концом вверх, что помогает надежно закрепить яйцо и сохранить воздушную камеру в верхней части", – говорит Малоберти.

Такое хранение яиц также помогает предотвратить их повреждение и преждевременную порчу. Большинство отделений для яиц в холодильниках не имеют такой конструкции, поэтому не лишним будет иметь под рукой подходящую картонную коробку.

Как хранить яйца - больше советов

Напомним, что в домашних условиях специалисты советуют хранить яйца при температуре от 2 до 8 °C. Таким местом является холодильник, потому что таким образом проще всего обеспечить соответствующие условия.

При этом в магазинах яйца лежат на полках и не портятся. Специалисты говорят, что обычно в торговых помещениях температура ниже, чем в квартирах. К тому же этот товар быстро раскупают.

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