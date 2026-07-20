9 питательных и вкусных закусок, чтобы сердце оставалось здоровым

К тому же эти продукты снижают воспалительные процессы в организме.

Полезные для сердца закуски, как правило, содержат мало насыщенных жиров и натрия. Кроме того, многие из этих закусок содержат противовоспалительные ингредиенты, которые могут помочь справиться с воспалением и снизить риски для здоровья, пишет Very Well Health.

Йогуртовые десерты – это полезная для сердца и противовоспалительная закуска, особенно если их дополнить питательными добавками. Например, соединить несладкий йогрут с пробиотиками с ягодами и ломтиками киви, гранолой, орехами и семечками тыквы или подсолнечника.

Зеленые смузи – удобный способ поддержать противовоспалительные процессы в организме. Смешивание листовой зелени, фруктов, орехов, семян и специй создает напиток, богатый антиоксидантами и биоактивными соединениями, которые помогают снизить воспаление. Исследования показывают, что регулярное употребление цельных растений может значительно снизить показатели воспаления, такие как С-реактивный белок.

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Смузи с семенами чиа, которые богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, клетчаткой и белком, станет мощным противовоспалительным ингредиентом. Для достижения наилучших результатов замочите семена чиа на 10 минут, добавьте специи, такие как имбирь или куркума , и смешайте с богатыми антиоксидантами фруктами, например, ягодами.

Пудинг из семян чиа – еще один простой противовоспалительный перекус, приготовленный из семян чиа. Он готовится путем смешивания семян чиа с жидкостью, например, молочным или растительным молоком, что добавляет белок, кальций и витамин D. Для дополнительной клетчатки и пользы для здоровья кишечника добавьте фрукты и орехи.

Белковые закуски

Закуска из творога с помидорами и оливками – это вкусное и противовоспалительное блюдо. Творог содержит высококачественный белок и кальций, необходимые для здоровья мышц и костей.

Помидоры обогащают организм антиоксидантами, такими как ликопин, которые помогают бороться с окислительным стрессом (дисбалансом антиоксидантов и высокореактивных молекул в клетках, который может способствовать воспалению). Оливки содержат мононенасыщенные жиры и полифенолы, обладающие кардиозащитными и противовоспалительными свойствами, утверждают ученые.

Сбалансированная тарелка с белковыми перекусами сочетает в себе нежирный или растительный белок со здоровыми жирами, клетчаткой и антиоксидантами, что способствует здоровью кишечника, уменьшает воспаление и обеспечивает длительное чувство сытости. Вы можете включить в нее сыр, оливки, орехи и фрукты.

Несладкие закуски из овощей

Миниатюрные сладкие перцы обладают восхитительным вкусом и мощными противовоспалительными свойствами. Их яркие пигменты богаты антиоксидантами и полифенолами, которые напрямую помогают бороться с воспалением и поддерживают общее здоровье. При начинке, богатой питательными веществами, их антиоксидантные свойства еще больше усиливаются.

Капуста кале – настоящий кладезь питательных веществ , богатая антиоксидантами, такими как витамины С и К, а также бета-каротин (предшественник витамина А). Эти антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, нейтрализуя свободные радикалы и подавляя воспалительные процессы. Капуста кале также является естественным источником лютеина , который поддерживает здоровье глаз, а высокое содержание клетчатки способствует здоровью кишечника.

Для приготовления чипсов из капусты кале разорвите свежие листья капусты на кусочки. Смешайте кусочки с оливковым маслом, затем приправьте солью, черным перцем и чесночным порошком. Запекайте до хрустящей корочки – получится вкусная и полезная закуска.

Закуски из нута

Жареный нут – это хрустящая, богатая питательными веществами закуска, которая является здоровой альтернативой чипсам. Он содержит много клетчатки, белка и растительных антиоксидантов, что способствует общему оздоровлению, говорится в научной статье. Для усиления противовоспалительных свойств обваляйте нут в специях, таких как куркума и имбирь, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке. Добавление черного перца усиливает усвоение куркумы , максимально увеличивая пользу этой закуски для здоровья.

Хумус, приготовленный из нута, является отличным источником растительного белка, клетчатки и антиоксидантов. 12 Сочетание хумуса с яркими овощами, такими как болгарский перец, огурцы, помидоры и морковь, не только увеличивает потребление клетчатки, но и обеспечивает широкий спектр антиоксидантных преимуществ.

Полезный для сердца перекус

Напомним, что молодые соевые бобы эдамаме диетологи считают одним из самых полезных продуктов для здорового сердца. Такие бобы содержат растительный белок и растворимую клетчатку, а также калий, магний и антиоксидантные полифенолы. Эти компоненты понижают уровень холестерина, снижают артериальное давление и поддерживают здоровье сосудов

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