Римский город в Испании стал знаменитым после 'Игры престолов'

В этом городе родились два римских императора.

Одна из важнейших археологических памяток Испании, древнеримский город Италика, расположена неподалеку от Севильи. Расстояние между ними всего 9 км, и транспортом его можно преодолеть всего за 15 минут, пишет mediafax.

Италика основана в 206 году до нашей эры. Город известен как родина императоров Траяна и Адриана - двух важнейших фигур Римской империи.

Римские руины в Италике привлекают тысячи туристов, поскольку исторические памятники там относительно хорошо сохранились.

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Одно из самых узнаваемых мест этого города - живописные руины древнего амфитеатра. Амфитеатр - один из крупнейших в бывшей империи. Когда-то он вмещал около 25 000 зрителей.

Особенно он прославился после того, как стал локацией для съемок сериала "Игра престолов". Здесь снимали "Драконье логово", в том числе знаменитую финальную сцену 7 сезона - встречу королев Серсеи и Дейенерис. А в 8 сезоне там снимали собрание лордов Вестероса, когда Брана Старка выбрали королем.

Конечно, в сериале амфитеатр дополнили компьютерной графикой, чтобы он выглядел более впечатляющим. Но реальные очертания остались вполне узнаваемыми.

Что еще посмотреть в Италике

Помимо амфитеатра туристы могут увидеть римские улицы, роскошные виллы, общественные бани, форум. Здесь также расположены одни из самых красивых римских мозаик, обнаруженных в Испании.

Италика расположена в муниципалитете Сантипонсе, в провинции Севилья. Добраться до нее из центра Севильи очень легко как на автомобиле, так и на автобусе.

Место, где снимали "Гарри Поттера"

Напомним, что в глубине графства Нортумберленд (Англия) сохранился замок, который привлекает туристов и поклонников поттерианы со всего мира. Замок в селе Алник "сыграл роль" школы волшебства и магии Хогвартс, а его территория была использована как фон для некоторых из самых известных сцен. Например, на территории замка снимали сцену катастрофы летающего автомобиля, который приземлился во внутреннем дворе. А важные сцены тренировок героев по квиддичу снимали во внешнем дворе замка.

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