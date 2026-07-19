Брусчатка уходит в прошлое: есть гораздо более дешевые и надежные покрытия для дорожек

Террасе, а также подъездным и садовым дорожкам можно придать более красивый вид.

Долгое время брусчатка была предпочтительным материалом для подъездных дорожек, террас или садовых дорожек. Однако теперь люди все чаще обращают внимание на более дешевые и качественные решения, пишет Onet.

Отмечается, что в последнее время сердца поклонников современной архитектуры покорили крупные бетонные плиты. Они отлично подходят для террас, а также подъездных и садовых дорожек. Выбор цветов и форматов настолько широк, что можно без труда подобрать подходящий вариант практически для любого проекта.

В издании поделились, что при укладке бетонных плит появляется значительно меньше щелей, в которых могут завестись мох и сорняки. Также они имеют более элегантный вид по сравнению с брусчаткой.

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Кроме того, качественные бетонные плиты без проблем выдерживают мороз, истирание и значительные нагрузки. При надежном основании они выдержат даже регулярное движение автомобилей.

В издании подчеркнули, что укладка бетонных плит является не самой простой задачей. Для этого может понадобиться помощь опытных специалистов.

Также в издании добавили, что гравий, гранитный щебень, базальт или доломит – одни из самых дешевых способов упрочнения дорожки или редко используемого подъездного пути. И у них есть одно важное преимущество – они отлично пропускают воду, поэтому на таком покрытии не скапливаются лужи.

Более того, щебень прост в укладке. Достаточно геотекстиля и надёжных бордюров, чтобы предотвратить смешивание камней с землёй и разрастание сорняков. Однако со временем камни смещаются, а часть из них просто выпадает за пределы выделенной площади, поэтому их приходится время от времени пополнять.

В издании также советуют обратить внимание на водопроницаемые покрытия, если вопрос водоудержания является важным для владельца участка. Ажурные плиты, экологичные решётки, заполненные травой или гравием, а также минерально-смоляные системы могут стать отличным вариантом.

Терраса не обязательно должна быть бетонной

Кроме того, в издании рассказали, что для террасы могут подойти деревянные или композитные доски. Натуральное дерево создает уютную, тёплую атмосферу, которую действительно трудно добиться с помощью бетона. Однако необходимы регулярная пропитка и уход.

Если же не хочется ежегодно красить и пропитывать маслом доски, композит может решить эту проблему. В издании отметили, что этот материал хорошо справляется с влагой, солнцем и перепадами температур, а при этом выглядит почти как настоящее дерево.

Решение для терпеливых, которое прослужит десятилетия

Если же важна долговечность, в издании рекомендуют обратить внимание на гранит, базальт, песчаник или сланец. Такое покрытие при правильной укладке может прослужить несколько десятков лет без заметных признаков износа.

Камень отлично переносит переменчивые погодные условия и механические повреждения, а поскольку каждая плита немного отличается от других, в целом покрытие приобретает естественный, неповторимый характер. Это трудно подделать с помощью какого-либо материала массового производства.

Газон, выдерживающий нагрузку

Другим вариантом для подъездных дорожек, о котором редко говорят, является газонная георешетка. Это пластиковые или бетонные ажурные модули, заполненные землёй и засеянные травой. Снаружи видна практически только зелень, а под ней скрывается конструкция, которая выдержит вес автомобиля, не проседая и не образуя колеи.

Пластиковые модули легче и дешевле, поэтому отлично подходят для самостоятельной укладки. Достаточно должным образом подготовить основание (обычно слой щебня и песка), разложить решетку, заполнить её землёй и засеять травой или сразу уложить готовые рулоны дерна.

Владельцы домов отказываются от бетонных дорожек и площадок в своих садах

Ранее в Mediafax писали, что в последние годы все больше владельцев домов отказываются от бетонных дорожек и площадок в своих садах в пользу натурального камня и гравия. Это тренд 1950–1960-х годов, который снова возвращается в моду.

Сухие сады, вдохновленные японской эстетикой, сочетают в себе мелкий гравий, декоративные камни и засухоустойчивые растения, такие как суккуленты. Они передают ощущение порядка, спокойствия и равновесия.

Кроме того, сады с дорожками из натурального камня придают структуру и функциональность внешнему пространству. Они разделяют зоны сада и создают визуальные акценты.

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