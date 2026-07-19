Известный травникам дикий цветок усиливает свойства антибиотиков, - новое исследование

Ученые ищут способы преодолеть устойчивость бактерий к лекарствам.

Неприметный полевой цветок может помочь преодолеть такую проблему, как устойчивость бактерий к антибиотикам, пишет Futura Sciences.

Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине и Саутгемптонского университета долго изучали ирландские растения. Они пытались найти ответ на серьезную проблему современной медицины.

И неожиданно обнаружили новые свойства лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta). Как выяснилось, этот скромный дикорастущий цветок с желтыми лепестками способен повысить эффективность антибиотиков против некоторых из самых стойких бактерий.

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Резистентность к антибиотикам

Согласно данным, опубликованным в журнале The Lancet в 2022 году, устойчивость к антибиотикам уже ежегодно уносит жизни около 1,27 миллиона человек во всем мире. Это тихая пандемия, которая только усугубляется.

Всемирная организация здравоохранения ставит Acinetobacter baumannii на первое место в своем списке приоритетных патогенов, устойчивых к лекарствам. Эта бактерия печально известна тем, что вызывает тяжелую пневмонию и инфекции мочевыводящих путей в больницах, и она игнорирует почти все антибиотики, которые могут ей назначить врачи. Иногда единственным вариантом остается колистин – эффективный препарат, но оказывающий негативное воздействие на почки и используемый только в крайнем случае.

Колистин эффективен, но его токсичность означает, что врачи используют его неохотно и только тогда, когда ничто другое не помогает. Вот тут-то и пригодится лапчатка. Исследователи протестировали экстракты более чем семидесяти болотных растений на клинических бактериях. Экстракты лапчатки показали себя лучше всего, подавляя рост бактерий и уменьшая образование биопленок.

Такими биопленками обрастают колонии бактерий. Под этим слоем они особенно устойчивы к лечению. Способность предотвращать образование биопленок даже сама по себе является огромным достижением в этой непрекращающейся борьбе.

Как лапчатка помогает лекарствам

Две молекулы, присутствующие в корне лапчатки – агримониин и эллаговая кислота – захватывают железо из окружающей среды. А бактериям крайне необходимо железо для размножения. Лишенные его, они перестают процветать и с трудом образуют те самые биопленки.

Природа и лекарства - больше исследований

Напомним, что бактериальные токсины, вырабатываемые крошечными морскими организмами, асцидиями, из Антарктиды, могут стать эффективным средством лечения меланомы. Токсины нужны асцидиям для защиты от хищников. Но ученые считают, что могут "перепрофилировать" их для борьбы с меланомой. Исследования показали, что они убивали раковые клетки у мышей.

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