Гвоздева впервые рассказала о работе своего мужа в ВСУ

Танцовщица отметила, что Иван сменил профессию во время войны.

Известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала о работе мужа.

Ранее женщина отмечала, что ее возлюбленный Иван "не идет на войну добровольцем, но не откажется, если придет повестка". Теперь, по словам Илоны, муж переквалифицировался и служит в рядах ВСУ.

"Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой нельзя много говорить. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. А раньше он занимался кейтерингом", – подчеркнула звезда паркета в интервью "Насправді Show".

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К слову, Илона и Иван начали встречаться в 2009 году. Через пять лет влюбленные сыграли свадьбу. Впоследствии у них родились дочь Валерия и сын Доминик. Во время полномасштабной войны супруги обвенчались, однако весной этого года появились слухи об их разводе, инициатором разрыва стала Илона. Однако за несколько дней до заседания она попросила оставить иск без рассмотрения, чтобы сохранить брак.

Напомним, ранее Санта Димопулос сделала новое заявление относительно своего развода с бизнесменом.

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