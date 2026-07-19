Россияне атаковали пригород Харькова: трое человек погибли

В больницы доставлены 9 пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Россия атаковала пригород Харькова. По предварительной информации, в результате вражеских ударов три человека погибли, еще 16 – пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Число пострадавших в результате атаки на пригород Харькова возросло до 16", – отметил он.

По словам главы ОВА, на данный момент в больницы доставлены 9 пострадавших, трое из них – в тяжелом состоянии.

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"Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", – добавил чиновник.

Удар по Украине 19 июля

Как сообщал ранее УНИАН, россияне ночью нанесли по Украине удар 41 ракетой и 126 ударными БПЛА. Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 166 средств воздушного нападения. Среди них: 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков – Курская область РФ); 25 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы запуска – Брянская, Курская области РФ); 3 противокорабельные ракеты "Оникс" (районы запуска – оккупированный Крым); 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы запусков – воздушное пространство над акваторией Черного моря).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Он сообщил, что всего за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. Есть раненые в Одесской области и в Запорожье, разрушения в Сумской и Черниговской областях.

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