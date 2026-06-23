На фоне ударов Украины РФ начала строить огромные укрытия для Ту-160 и Ту-95, - СМИ

Спутниковые снимки показывают масштабные строительные работы на авиабазе "Энгельс".

Россия приступила к масштабному строительству крупных защитных укрытий для своих стратегических бомбардировщиков на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Это может свидетельствовать об изменении подхода Москвы к защите самых дорогих самолетов после серии украинских ударов по российским военным объектам, пишет TWZ.

По данным издания, спутниковое фото от 20 июня 2026 года показывает масштабные строительные работы на упомянутой авиабазе.

"В отличие от предыдущих защитных укрытий, рассчитанных на тактические самолеты, укрытия в "Энгельсе" гораздо больше, что соответствует размерам стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые там размещены", – говорится в статье.

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Таких укрытий на базе строится не менее 17, подсчитал автор.

Он напомнил, что работы над укрытиями для бомбардировщиков начались в апреле 2025 года, за несколько месяцев до украинской операции "Паутина", в ходе которой украинские беспилотники атаковали российские авиабазы по всей России.

"Энгельса" среди них не было, но, как отмечается в материале, потенциальная уязвимость самолетов там была уже очевидна. Ведь до этого, в январе и марте 2025 года, эта авиабаза подвергалась атакам украинских беспилотников дальнего радиуса действия.

"Такие удары неоднократно подчеркивали способность относительно медленных и низколетящих украинских беспилотников проникать глубоко на российскую территорию и поражать стратегические военные цели. Между тем операция "Паутинка" создала новую дилемму – малолитражные беспилотники массово запускались скрытно из мест, гораздо ближе расположенных к авиабазам", – говорится в публикации.

Как ранее Россия защищала самолеты

Поэтому Россия приступила к различным мерам, чтобы защитить свои самолеты на базах. Сначала, как отмечается, россияне установили противовзрывные стены между самолетами, чтобы во время атаки на один самолет не повреждался другой, а также для предотвращения распространения огня.

Также на некоторых базах использовали списанные самолеты в качестве приманок. Отдельной необычной мерой было размещение автомобильных шин на верхних частях бомбардировщиков и нанесение нарисованных силуэтов самолетов на бетонные поверхности.

Предполагалось, что это может сбить с толку системы наведения украинского оружия, использующие анализ изображений. Однако такие меры не обеспечивали реальной физической защиты самолетов, отмечает автор.

Новые укрытия

Новые укрытия, которые видны на спутниковых снимках из "Энгельса", означают существенное изменение в подходе РФ к эксплуатации стратегических бомбардировщиков, ведь ранее они фактически оставались без защиты на открытых стоянках, в том числе во время проведения технического обслуживания, отметило издание.

"Пока неизвестно, какой именно уровень защиты обеспечат эти укрытия. Наиболее прочные укрытия для тактической авиации обычно имеют стальной каркас с бетонными элементами сверху. Они могут не выдержать прямого попадания крупной крылатой ракеты, но способны защитить от многих типов дронов и кассетных боеприпасов", – пояснил автор.

По его словам, даже если новые укрытия для бомбардировщиков будут относительно слабыми, они могут обеспечить определенный уровень защиты, особенно от небольших дронов, а также скрыть сам факт нахождения самолетов.

Угроза дронов и ракет меняет подходы к защите авиации

Как отмечается в статье, постоянные украинские атаки с использованием дронов и крылатых ракет показали, что российские базы стратегических бомбардировщиков являются одними из наиболее важных целей для Киева.

Способность Украины поражать такие объекты различными способами заставила Россию расширить программу строительства защитных укрытий на авиабазе "Энгельс". И это беспрецедентный шаг для России даже со времён Холодной войны, подчеркнуло издание.

"Строительство свидетельствует о новой доктрине защиты российского флота бомбардировщиков, потери которого очень сложно компенсировать. А на фоне того, что Москва сама начала подвергаться массированным воздушным атакам среди бела дня, похоже, угроза дальних ударов для России растет с темпами, которые все больше беспокоят Кремль", – подытожил автор.

Украинские удары по военным объектам РФ

Как сообщал УНИАН, в Воронеже был атакован завод по производству деталей для "Искандеров" и "Калибров" ВЗПП-С. Это одно из самых заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники. Оно выпускает и собирает широкий спектр компонентов для промышленности, связи, энергетики, авиации и других отраслей.

Также недавно Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" под Москвой. После атаки на объекте началось масштабное задымление.

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