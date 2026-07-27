Украине катастрофически не хватает ракет ПВО для отбития баллистических атак РФ, - Зеленский

По словам президента, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

Украина испытывает критический дефицит ракет для защиты от массированных ударов РФ баллистическими ракетами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, он сосредоточен на переговорах с США, президентом Дональдом Трампом и другими союзниками, чтобы те продолжали предоставлять деньги и оружие для защиты Украины, а также усиливали санкции против России.

Зеленский подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом, ведь РФ все чаще применяет баллистические ракеты по крупным городам. Только на прошлой неделе по Киеву за один час было выпущено 40 таких ракет.

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"Нам не хватает ракет для защиты, это проблема. Недостаточно санкций против военного производства России - они могут наращивать производство баллистических ракет, поэтому нам нужна противовоздушная оборона как можно скорее", - подчеркнул глава государства.

Президент сказал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Украине теперь не хватает средств ПВО.

"Теперь я понимаю корни проблемы. Я понимаю, что отношения между США и странами Ближнего Востока, и понимаю, что Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке, но из-за этого у нас возник этот вызов, и для нас это большая проблема", - отметил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что пытается решить этот вопрос совместно с европейскими партнерами, американцами и другими странами, назвав это "большим вызовом для Украины".

ПВО для Украины - последние новости

Ранее The Telegraph писал, что лицензии на Patriot не спасут украинцев ни в этом, ни в следующем году. По словам журналистов, все это требует времени, денег и усилий.

"Только после создания производственных линий, обучения персонала и передачи технологического ноу-хау можно будет говорить о полном или частичном цикле производства, при котором большинство компонентов можно будет производить в Украине", - подчеркнул заместитель председателя Центра безопасности и сотрудничества Украины Дмитрий Жмайло.

Также директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал, сколько времени требуется РФ для нанесения удара баллистическими ракетами. По его словам, время полета баллистической ракеты 9М723 на расстояние 300-500 км составляет всего 2,5-4 минуты.

Эксперт подчеркнул, что удары баллистическими и аэробаллистическими ракетами фактически не оставляют времени на раздумья или проверку новостей. Он объяснил, что единственным решающим фактором остается скорость перехода в укрытие.

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