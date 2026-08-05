Трамп отказался передать Украине ракеты для Patriot, – FT

Этот отказ произошел на фоне того, что система ПВО Украины становится все более уязвимой.

Во время встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении сотен дополнительных ракет для системы ПВО Patriot. Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает Financial Times.

Отмечается, что Трамп объяснил такое решение дефицитом этих ракет на складах США. Также он заявил, что Вашингтон сам нуждается в боеприпасах для защиты американских баз на фоне войны на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что атака РФ в ночь на 5 августа продемонстрировала, что воздушная оборона Киева становится все более уязвимой. Это оставляет крупные города Украины фактически беззащитными во время российских атак в преддверии зимы.

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Помимо отказа поставлять ракеты для Patriot, США до сих пор колеблются и в вопросе передачи Украине технологий по производству этих боеприпасов. Если во время саммита НАТО в Турции Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон позволит Украине производить эти ракеты, то впоследствии он уже не был столь категоричен.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны быть несколько осторожными в отношении того, кому мы выдаем лицензию. На самом деле мы не выдаем лицензий на оборудование", – заявлял ранее Трамп в интервью газете "Financial Times".

У Украины нет ракет для Patriot

Напомним, во время очередного баллистического удара в ночь на 5 августа российские оккупанты применили почти три десятка ракет. По данным Воздушных сил, украинские защитники не сбили ни одной из них.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту атаку, сообщил, что в результате нее погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. Президент подчеркнул, что этих жертв можно было бы избежать, если бы у Украины были ракеты для систем ПВО.

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