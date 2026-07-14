РФ изменила тактику запуска 'Шахедов': в Forbes объяснили, почему их стало сложнее сбивать

Оккупанты теперь уделяют больше внимания подбору конкретных модификаций дронов.

Россия изменила подход к применению своих дронов "Герань". Теперь российские войска все чаще применяет системный подход, при котором различным модификациям беспилотника отводятся специализированные роли, пишет Forbes.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале сообщил о смене тактики применения дронов "Герань" ("Шахед") россиянами. Он отметил, что как только украинские войска начали сбивать 92–96% бензиновых "Шахедов" во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным. Поэтому противник для атак на тыл всё чаще использует реактивные "Шахеды".

В издании добавили, что при прежнем подходе относительно небольшое количество дронов "Герань" достигало целей, и Украина перестала тратить дорогостоящие ресурсы на их сбивание. В результате массированные запуски дронов перестали давать россиянам нужных результатов.

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Теперь же оккупанты уделяют больше внимания подбору конкретных модификаций дронов для выполнения определённых задач. В издании отметили, что первоначальная модель "Герань-2" по-прежнему составляет основу ежедневных ударов России по целям вдоль линии фронта. По имеющимся данным, российские военные запускают около 200 таких дронов в день.

В издании поделились, что такие беспилотники, как правило, задействуются в рамках скоординированных атак, используя mesh-сеть для обмена информацией и передачи данных. Это снижает их зависимость от спутниковой навигации и делает ударный комплекс значительно более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.

Реактивные беспилотники "Герань-3" и "Герань-4" уже используются для поражения более ценных целей, расположенных глубже на территории Украины, добавили в издании. Для повышения вероятности успешного удара российские войска проводят многоэтапную разведку с целью выявления уязвимых мест, подтверждения местоположения целей и прокладки маршрутов полета, минимизирующих риск попадания под огонь украинских средств ПВО.

В издании подчеркнули, что реактивные дроны все чаще запускаются вместе с более крупными ударными комплексами наряду с крылатыми и баллистическими ракетами. С помощью реактивных дронов РФ поразила судна в Одессе, самолеты и учебные объекты в Николаевской области, а также нефтедобывающие объекты в Запорожской области.

Более того, Россия перенаправляет производственные ресурсы с других модификаций "Герани" на увеличение выпуска "Герани-4". В издании отметили, что этот сдвиг отражает коренное изменение в подходе России к применению беспилотников.

Что известно о новом дроне "Герань-4 Сикер"

Ранее россияне выложили в сети видео работы нового дрона "Герань-4 Сикер", который представляет особую опасность для ВСУ и мирных граждан. В РФ также раскрыли характеристики этого БПЛА.

Отмечается, что дальность полета дрона "Герань-4 Сикер" составляет 550 км, а масса боевой части достигает 50 кг. Благодаря турбореактивной силовой установке аппарат отличается более высокой по сравнению с беспилотниками аналогичного класса скоростью, которая составляет 300 км/ч.

Россияне утверждают, что дрон "Герань-4 Сикер" оснащен системой машинного зрения, которая позволяет более эффективно поражать наземные цели. По их словам, такая система позволяет беспилотнику самостоятельно распознавать и сопровождать наземные цели на завершающем участке полёта, повышая точность.

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