Эксперт по РЭБ Сергей 'Флеш' получил должность в Минобороны: чем будет заниматься

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергей "Флеш" Бескрестов стал советником министра обороны.

Об этом "Флеш" сообщил в Telegram. "Принял предложение министра обороны присоединиться к его команде в должности советника. Все понимают, что современная война – это война умов и технологий. Верю, что Федоров и наша команда, частью которой я стал, смогут достичь значительных результатов в этой сложной сфере", – отметил он.

По словам эксперта, он постоянно бывает на фронтах, общается с солдатами и офицерами, знает всю проблематику армии.

"Мне доверяют многие военные нашей страны. Ко мне поступает самая разнообразная информация из первых рук... Чего мне не хватало? Быстрой и результативной реакции военного руководства страны на мои предложения, идеи и опасения. Все это время во многих технологических направлениях мы не опережали противника, а тянулись за ним. Бюрократия, равнодушие, лоббирование чьих-то интересов не давали нам динамично развиваться. С радостью и оптимизмом приступаю к выполнению своих обязанностей", - пояснил "Флеш".

Назначение Федорова министром обороны

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада проголосовала за освобождение Михаила Федорова от должности первого вицепремьера - министра цифровой трансформации.

В тот же день Верховная Рада назначила Федорова на должность министра обороны. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Федоров "глубоко занимается вопросами "Линии дронов" и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг". Зеленский провел встречу с Федоровым, обсудив модернизацию обороны.

