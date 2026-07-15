Ретрансляторы в Беларуси, вероятно, работали во время удара по АЗС на Житомирщине, – Флэш

Флэш не исключает, что ретрансляторы могут устанавливаться без ведома Лукашенко.

Не исключено, что ретрансляторы в Беларуси, в которых очень заинтересованы россияне для наведения "шахидов", время от времени используются для атак на Украину. Такое предположение высказал советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня в 7:11 управляемый реактивный "Шахед" атаковал АЗС в Малине в Житомирской области. Как отмечает специалист, по данным украинских радиолокационных станций, "Шахед" пролетел вдоль границы с Беларусью, долетел до Коростеня прямо над трассой. Затем развернулся и полетел прямо над железной дорогой к Малину, где и атаковал автозаправочную станцию.

"Такое поведение характерно для ручного управления БПЛА по камере. Расстояние от точки атаки до границ РФ составляет 260 километров. Это слишком далеко для работы прямого радиоканала. Других "Шахедов" (возможных ретрансляторов) в это время в воздухе не было. Окончательные выводы сделают профильные службы и подразделения после детального изучения ситуации", – отметил Флэш.

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Он добавляет, что противнику очень нужно и важно атаковать западную часть Украины "Шахедами" с онлайн-управлением, но без ретрансляторов на территории Беларуси они этого сделать не могут.

"Сможет ли Лукашенко устоять перед "настойчивыми просьбами" о ретрансляторах, я не знаю. Также не исключаю, что ретрансляторы могут устанавливаться без ведома властей Беларуси. Это делается быстро и легко. Поэтому им следует тщательнее следить за тем, что происходит в их стране", – подчеркнул эксперт.

Война в Украине – удар по АЗС в Житомирской области

Как писал УНИАН, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что у самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко есть неделя на то, чтобы убрать российские ретрансляторы со своей территории. Речь шла о том, что такие системы есть в двух регионах Беларуси, граничащих с Украиной.

Впоследствии Зеленский заявил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили свою работу. В беседе с журналистами президент Украины пояснил, что на тот момент не знал, демонтировали ли системы, однако на тот момент ретрансляторы не работали.

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