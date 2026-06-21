Нет скорости: командир рассказал, почему сложно перехватывать дронами реактивные 'Шахеды'

Эффективный перехватчик должен быть на 25 процентов быстрее цели.

Украинским дронам-перехватчикам не хватает скорости, чтобы стабильно сбивать реактивные российские "Шахеды". Как рассказал командир дивизиона зенитных дронов "Посипаки" 39-го зенитного ракетного полка с позывным Рамзес в интервью военному порталу "Милитарный", ограничение по скорости мешает экипажам перехватчиков наладить системную борьбу с российскими реактивными БПЛА.

В частности, если реактивный вражеский дрон летит со скоростью более 300 километров в час, то перехватчик движется со скоростью 310 километров в час. А для эффективного перехвата, рассказал он, дрон должен превосходить цель по скорости на 25 процентов. При нынешних показателях, встречая цель в пределах одной области, догнать её можно только в соседней. Аккумуляторы дронов-перехватчиков не рассчитаны на полеты на такие большие расстояния.

"Ребята сбивают их благодаря удаче, своим навыкам и опыту. В частности, они понимают, что когда "Шахед" совершает маневр, его скорость снижается. Ребята за счет мастерства, скажем так, сбивают", – сказал Рамзес.

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По его словам, в Украине уже разрабатываются средства, которые должны надежно перехватывать высокоскоростные дроны. Такие средства силы обороны должны получить в ближайшее время.

Он также рассказал об особенностях перехвата "Шахедов" с двигателем внутреннего сгорания. По его словам, такие дроны тоже не являются легкой мишенью. Они обычно летят со скоростью 200–250 километров в час. Поэтому важно правильно позиционировать экипажи дронов-перехватчиков, иначе существует риск разрядки батареи до того, как он сможет поразить цель.

"Ты вылетаешь на перехват, а у тебя уже разрядилась батарея. Или перед тобой "Шахед" сбивает экипаж, который находится ближе. Ты взлетел, видишь, даешь ему подтверждение, а у тебя уже батареи нет, нужно возвращаться, чтобы другого догнать. То есть это сложная работа. Не стоит думать, что "Шахеды" сбиваются просто так. Это большая работа большого количества людей – и не только экипажей, но и тех, кто сидит на КП, информирует, тех, кто общается между собой, сообщает соседям", – рассказал он.

Также он отмечает, что сбивать российские дроны легче при благоприятных погодных условиях. А в случае осадков, облачности или тумана операторам трудно визуально обнаружить цель. По его словам, даже системы донаведения, которыми могут быть оснащены перехватчики, не дают гарантии, что "Шахед" будет обнаружен в плохих погодных условиях.

"Если у нас осадки, туман, облачность, "Шахеды" просто летят в облаках, мы их не видим, и тогда почти 100% может пролететь", – пояснил военный.

Как сбивают реактивные "Шахеды"

Напомним, что в Украине уже появился перехватчик нового поколения, разработанный для борьбы с реактивными дронами. В частности, такие производит компания Wild Hornets. Их дрон "Стинг 2" обладает характеристиками, позволяющими догонять реактивные дроны.

Также известно о применении дронов, способных сбивать скоростные цели в автономном режиме, без участия человека. Как рассказал министр обороны Михаил Федоров, после выбора цели управлением занимается ИИ. По его словам, 95% всего процесса запуска и перехвата уже автоматизировано.

Между тем россияне начали запускать новые реактивные дроны, предназначенные для охоты на перехватчики. Такие дроны уже видели на юге, в 30–40 км от линии фронта.

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