В Украине испытали дрон, который сбивает 'Шахеды' почти без участия человека, - Федоров

Федоров отметил, что уже появилась технология, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата вражеских дронов.

Боевые испытания автономного запуска дрона-перехватчика вражеских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров, продемонстрировав видео автономного сбивания российского дрона на боевых позициях.

"Оператор выбирает цель в программном обеспечении, один клик – и дрон летит на перехват. При приближении дрона ИИ автоматически распознает и наводит на вражескую цель", – рассказал глава Минобороны.

Федоров рассказал, что уже происходит масштабирование перехватчиков нового поколения.

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"Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата – от запуска дрона до уничтожения Shahed", – подчеркнул он.

По его словам, оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение, а дальше система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.

Он подчеркнул, что производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год. "Автономность – одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города", – добавил Федоров.

Украина стала эффективнее сбивать вражеские дроны

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов отмечал, что сейчас украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахедов" российских оккупантов. При этом он добавил, что еще зимой это было 10%. По его словам, когда будет 70-80%, то история со стандартным бензиновым "Шахедом" будет под очень большим вопросом.

"Флеш" сообщил, что россияне выпускают "Шахидов" примерно на 70-80 миллионов долларов, а попадают из них лишь 10-20 единиц.

Бескрестнов также отметил, что российские оккупанты будут активно использовать против Украины реактивные "Шахеды", и Украина изготавливает перехватчики, которые будут работать против них.

В марте издание Forbes писало, что Украина разрабатывает автономные беспилотники-перехватчики, предназначенные для охоты на вражеские дроны, и их цена значительно ниже стоимости традиционных ракет противовоздушной обороны.

Отмечалось, что перехватчики Patriot могут стоить миллионы долларов за выстрел, тогда как уничтоженные ими дроны могут стоить лишь десятки тысяч.

Речь шла о том, что украинские разработчики создают дроны-перехватчики, способные запускаться роями и охотиться на приближающиеся цели с минимальным контролем со стороны человека.

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