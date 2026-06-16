Охотится на 'перехватчики': Флэш предупредил о применении противником нового дрона

Крейсерская скорость средства поражения – 260 км/ч.

На юге Украины зафиксировано появление нового серийного ударного БПЛА россиян, который они применяют против зенитных дронов ВСУ и мобильных огневых групп. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Концепция БПЛА – дешевый примитивный реактивный дрон", – отметил специалист.

По его словам, аппарат оснащен аналоговой видеосистемой на частоте 3,3 ГГц, дальность полета составляет до 100 километров, при этом пока зафиксированы удары на расстоянии 30–40 км от линии фронта.

Видео дня

Известные характеристики:

Крейсерская скорость этого дрона – 260 км/ч, "с разгонами" – до 300 км/ч.

Боевая часть – около 4–5 кг.

Специалист также опубликовал соответствующее видео и обратился к военным с просьбой: "Прошу всех обратить внимание на формат видео и фиксировать такие случаи. Также ищем целый трофей для понимания работы систем наведения и управления. Противник пытается применять дешевые реактивные БПЛА в качестве контрмеры против зенитных дронов и МОГ (мобильных огневых групп – УНИАН)".

Противник подтянул на юг резервную бригаду

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что, по данным разведки, в оперативной зоне действует специальная вражеская бригада спецназначения из резерва верховного главнокомандующего РФ. Это подразделение, носящее название "Варяг", не испытывает дефицита различных средств поражения. В частности, оно имеет на вооружении новейшие экспериментальные российские разработки дронов, в том числе даже на оптоволокне. Последние оснащены катушками, которые позволяют наносить удары на расстояние до 30 км.

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