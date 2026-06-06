Новые 'Герани' могут стать серьезной головной болью для ПВО Украины, - Business Insider

Сейчас для борьбы с "Геранями" Украина использует целую комбинацию средств.

Беспилотник под названием "Герань-2", аналогичный иранским "Шахедам", является наиболее часто используемым россиянами для ударов по Украине.

Но Украина, как пишет Business Insider (BI), уже несколько месяцев ожидает, что Россия значительно расширит производство и использование реактивных беспилотников, с которыми украинская система ПВО с трудом сможет справиться в больших масштабах. Это может быть "Герань-3" - беспилотник, способный развивать скорость более 330 км/ч. Более поздняя версия с более мощным двигателем и укороченным носом, "Герань-4", которая, по данным украинской разведки, развивает скорость более 480 км/ч.

Издание отметило, что сейчас для борьбы с "Геранями" Украина использует комбинацию средств радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп, ракет-перехватчиков и беспилотников-перехватчиков.

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Именно беспилотники-перехватчики стали очень важной силой в системе противовоздушной обороны. Но даже для них максимальная скорость турбореактивных "Гераней" может оказаться сложной задачей.

"Самая высокая скорость, когда-либо зафиксированная для беспилотников-перехватчиков, составляет 656 км/ч, но она была достигнута ими во время полета по прямой траектории и без взрывчатки", - написало издание.

Реактивные дроны россиян

4 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что Россия планирует использовать реактивные беспилотники в качестве основного средства нанесения ударов по Украине.

"Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит новые вызовы, требующие своевременной реакции", – отметил он.

А 5 июня Игорь Романенко – основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ выразил мнение, что планы России по наращиванию количества реактивных БПЛА угрожают Украине тем, что против них сложно работать дронами-перехватчиками.

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