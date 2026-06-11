В Украине создали новый дрон-охотник для уничтожения российских 'Гераней', – BI

По словам представителя компании, он уже прошел испытания в боевых условиях и вскоре поступит в серийное производство.

Украинская компания Wild Hornets разработала перехватчик нового поколения – специально против реактивных дронов России "Герань-4" и "Герань-5", сообщает Business Insider.

Россия давно атакует Украину обычными дронами "Герань-2" – медленными, с винтовым двигателем. Но в последнее время, по имеющимся данным, на поле боя все чаще появляются их реактивные версии – "Герань-3", "-4" и "-5". Они оснащены минитурбореактивными двигателями и летят значительно быстрее.

По словам генерального директора оборонной платформы Brave1 Андрея Гриценюка, местные компании уже разрабатывают новый класс перехватчиков именно под эту угрозу. Одна из них – производитель "Стинга" – испытывает преемника под названием "Стинг 2".

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Нынешний перехватчик "Стинг" разгоняется до 280 км/ч – этого достаточно против обычных "Гераней", но мало для реактивных. "Герань-4", как отметила украинская разведка ГУР, способна лететь со скоростью до 500 км/ч и была запущена в бой именно как "контрмера против эффективности" украинских перехватчиков.

Однако, как говорится в материале, опытные пилоты уже сейчас могут сбивать реактивные дроны – в начале июня один оператор уничтожил два "Герань-4" подряд. Просто сделать это значительно сложнее, чем раньше.

Именно поэтому появился "Стинг 2". По словам представителя Wild Hornets, новый перехватчик создан специально под "Герань-4" и "Герань-5", он уже опробован в бою и вскоре поступит в серийное производство.

Mercedes охотится на БПЛА

Ранее УНИАН писал, что Mercedes решил превратить свой культовый внедорожник G-Class в охотника за дронами. Компания объединяется с немецким стартапом Tytan Technologies и устанавливает на бронированный "Гелендваген" радары и пусковые установки для дронов-перехватчиков. Систему назвали Drone Defender, и она уже интересует не только как защита инфраструктуры внутри Германии – ее также рассматривают для использования на фронте.

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