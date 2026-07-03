Для 60 населенных пунктов Харьковской области объявили эвакуацию из-за сумасшедшего соседа, – ОВА

Речь идет о трёх районах Харьковской области.

Расширена зона эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области.

Об этом решении Совета обороны Харьковской области сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что, учитывая возможное обострение ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых общинах, в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта.

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В Богодуховском районе эвакуация будет проводиться из поселков Ульяновка и Заречное, сел Ивановка, Затишное, Воскресеновка, Корбины-Иваны, Шкарлаты, Девьятибратово, Зарябинка, Леськовка, Константиновка и Снеги.

В Дергачевской общине объявлена обязательная эвакуация и принудительная эвакуация детей в поселках Питомник, Новое, Слатыно, а также в селах Русская Лозовая, Солоный Яр, Безруки, Лещенки.

Глава ОВА подчеркнул, что эвакуация будет осуществляться в тесном взаимодействии с волонтерами, правоохранителями и спасателями. Особое внимание будет уделяться семьям с детьми и маломобильным людям.

Синегубов также сообщил, что эвакуированных будут доставлять в транзитные центры, где они получат необходимую поддержку – продуктовые и непродовольственные наборы, юридическую, психологическую и денежную помощь.

Удары КАбами

Как сообщал УНИАН, Россия ежедневно обстреливает Харьков и область.

1 июля враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были зафиксированы в трех районах – Киевском, Основянском и Новобаварском. Пострадало более 30 человек. Погиб 15-летний подросток.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что сначала враг нанес удар управляемой авиационной бомбой (КАБом) по Киевскому району города. Попадание пришлось на частный дом, в результате чего пострадали люди.

Как уточнил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, среди пострадавших – двое детей. В частности, у годовалой девочки – острая стрессовая реакция, а 16-летний юноша получил взрывные ранения.

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