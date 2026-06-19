РФ может попытаться оставить украинцев без воды: эксперты объяснили, потекут ли из кранов фекалии

Новицкий заверил, что водоканалы серьезно относятся к предупреждениям властей и разведки.

Украинские власти предупреждали, что Россия может атаковать системы водоснабжения крупных городов. Президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий объяснил Радио Свобода, возможно ли это, а также существует ли вероятность попадания фекалий в систему водоснабжения.

Новицкий заявил, что попадание фекалий в систему водоснабжения невозможно, ведь эти системы принципиально разъединены на уровне проектирования.

Кроме того, Бортницкая станция аэрации, которая очищает сточные воды Киева и десятка прилегающих городов и поселков области, располагает резервными возможностями для продолжения работы в случае атаки.

Видео дня

"Даже один мощный удар по станции не приведет к критической остановке. Возможно, будет снижено давление в системе водоснабжения, чтобы уменьшить количество сточных вод, поступающих на станцию аэрации. Все эти сценарии разрабатываются и, соответственно, должны быть четко прописаны и доведены до сведения населения в случае их реализации. Восстановительные работы будут проводиться. Главное – иметь оборудование, материалы, человеческие ресурсы и деньги", – сказал он.

В то же время эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Олег Попенко не исключает, что перед жителями многоэтажек этой зимой может встать другая проблема – перемерзание канализации.

Издание напомнило, как в январе 2026 года на столичных Теремках из-за длительного отсутствия отопления вода в системах замерзла, в результате чего в нескольких домах были повреждены канализационные трубы. Тогда на нижних этажах фекалии начали подниматься в ванной, туалете и кухонной раковине.

Попенко не исключает, что подобные случаи могут повториться и следующей зимой, если многоэтажки не будут должным образом подготовлены к возможным перебоям с теплоснабжением и электроэнергией:

"Эта проблема может повториться, потому что на сегодняшний день определенное количество домов – точно никто не знает, сколько – не готовы к отопительному сезону. Необходимо, чтобы в этих домах постоянно обеспечивалось теплоснабжение, то есть должны быть резервные источники питания в домах выше пяти этажей для подачи тепла".

Новицкий заверил, что водоканалы серьезно относятся к предупреждениям властей и разведки. По его мнению, угрозу часто преувеличивают, что играет на руку России.

"Главная ошибка – в том, что объекты водоснабжения и водоотведения наших предприятий воспринимают как нечто хрупкое, линейное, где достаточно повредить один элемент – и всё останавливается. На самом деле это не совсем так. Системы водоснабжения планировали, проектировали, строили еще в советские времена. И те нормы проектирования предусматривали риски военных действий", – добавил он.

При этом президент ассоциации "Укрводоканалекология", объединяющей водоканалы Украины, признал, что уровень подготовки водоканалов в городах различен. По его словам, небольшие города подготовить гораздо легче, чем города с населением более миллиона человек, такие как Киев, Одесса, Днепр и особенно прифронтовой Харьков.

Попенко отметил, что сценарий, при котором российские военные поразят один объект критической водной инфраструктуры Киева, и во всем городе одновременно исчезнет вода, невозможен.

"Физически это невозможно. Для того чтобы вода не поступала в краны, нужно, чтобы россияне поразили канализационно-насосные станции, которых в Киеве огромное количество. А разрушить одновременно все станции невозможно", – пояснил он.

Однако, по словам эксперта, российские войска могут повлиять на то, чтобы вода в некоторых районах крупных городов временно исчезла, и они уже делали это зимой.

В частности, в Киеве максимальный срок отключения воды в таком случае – до двух суток, но в других городах ситуация может отличаться.

"Харьков – это все-таки прифронтовая зона. Нужно понимать, что и водоканал находится в более сложных условиях. Там попадание в энергетическую инфраструктуру может привести к более длительным остановкам. Там профессионально работают энергетики, которые быстро всё восстанавливают. Но у водоканалов там финансовые проблемы – огромные задолженности, исчисляемые миллиардами гривен. В Одессе вода может отсутствовать до 5 дней, учитывая, что в Одесской области не было света по 5-7 дней. Это напрямую влияет на работу водоканала", – отметил Попенко.

Киевляне возмутились суммами в счетах за отопление

Ранее УНИАН сообщал, что в июне жителям Киева начали приходить счета с задолженностью по оплате отопления за январь. Большинство украинцев получили счета на тысячи гривен, тогда как в январе их батареи были в основном холодными. Более того, украинцы отметили, что уже оплатили стоимость услуг за январь в марте. В "Киевтеплоэнерго" новые начисления объяснили последствиями российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на жалобы относительно дополнительных начислений за отопление, которые начали получать киевляне. По словам Свириденко, если услуга не предоставлялась, в счетах не может быть никаких сумм к оплате. Она считает, что все случаи должны быть проверены по конкретным адресам. Премьер-министр Украины заверила, что соответствующее поручение получит вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: