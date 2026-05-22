В результате удара РФ по Днепру уничтожена гуманитарная помощь на миллион долларов, – Reuters

Россия нанесла удар по гуманитарным объектам международной организации на востоке Украины. Об этом пишет Reuters соссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.
Как сообщила Бернадетт Кастель-Холлингворт, представительница UNHCR в Киеве, ракета попала непосредственно в один из логистических хабов организации в городе Днепр в среду. На этом складе хранились огромные запасы вещей, которые должны были помочь людям выжить во время войны. В результате удара все имущество сгорело дотла – организация потеряла гуманитарную помощь на общую сумму 1 миллион долларов.
По имеющимся данным, во время этого жестокого обстрела не обошлось без жертв. На месте трагедии погибли два человека.
На уничтоженном складе хранились материалы для обустройства временных убежищ, в частности спальные коврики и гигиенические наборы. По данным УВКБ ООН, эти материалы предназначались для распределения среди перемещенных лиц и людей, пострадавших от войны, в прифронтовых районах Украины.
"Для нас это имеет большое значение, поскольку это первый случай, когда объект УВКБ ООН стал мишенью или подвергся нападению", – подчеркнула представительница УВКБ ООН.
Ранее УНИАН писал, что в ООН заявили о существенном росте числа жертв среди гражданского населения в Украине из-за российских атак.
По данным Мониторинговой миссии по правам человека, только за один из последних месяцев по меньшей мере 188 человек погибли и 757 были ранены, что на 45% больше, чем в прошлом году. В ООН отмечают, что в целом в 2025 году количество жертв среди гражданских лиц выросло примерно на 26–31% по сравнению с предыдущим периодом.