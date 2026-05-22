В результате удара РФ по Днепру уничтожена гуманитарная помощь на миллион долларов, – Reuters

Все имущество сгорело.

Россия нанесла удар по гуманитарным объектам международной организации на востоке Украины. Об этом пишет Reuters соссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.

Как сообщила Бернадетт Кастель-Холлингворт, представительница UNHCR в Киеве, ракета попала непосредственно в один из логистических хабов организации в городе Днепр в среду. На этом складе хранились огромные запасы вещей, которые должны были помочь людям выжить во время войны. В результате удара все имущество сгорело дотла – организация потеряла гуманитарную помощь на общую сумму 1 миллион долларов.

По имеющимся данным, во время этого жестокого обстрела не обошлось без жертв. На месте трагедии погибли два человека.

Видео дня

На уничтоженном складе хранились материалы для обустройства временных убежищ, в частности спальные коврики и гигиенические наборы. По данным УВКБ ООН, эти материалы предназначались для распределения среди перемещенных лиц и людей, пострадавших от войны, в прифронтовых районах Украины.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку это первый случай, когда объект УВКБ ООН стал мишенью или подвергся нападению", – подчеркнула представительница УВКБ ООН.

Атаки на Украину

Ранее УНИАН писал, что в ООН заявили о существенном росте числа жертв среди гражданского населения в Украине из-за российских атак.

По данным Мониторинговой миссии по правам человека, только за один из последних месяцев по меньшей мере 188 человек погибли и 757 были ранены, что на 45% больше, чем в прошлом году. В ООН отмечают, что в целом в 2025 году количество жертв среди гражданских лиц выросло примерно на 26–31% по сравнению с предыдущим периодом.

Вас также могут заинтересовать новости: